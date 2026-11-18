Un cutremur puternic a zguduit România miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în timp ce cei mai mulți oameni dormeau. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea și a fost resimțit inclusiv în Iași, potrivit informațiilor publicate în primele ore după eveniment.

Datele privind magnitudinea au variat în raportările inițiale. INFP a indicat o estimare de 5,7, prin sistemul de avertizare timpurie, în timp ce Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a comunicat o magnitudine de 5,6 și o adâncime de 140 de kilometri. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a publicat ulterior o evaluare de 5,3.

Potrivit datelor INFP, seismul s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, cu o estimare inițială de magnitudine 5,7 și adâncimea de 107,1 kilometri. Printre orașele aflate în apropierea zonei seismice se numără Sfântu Gheorghe, Brașov, Focșani și Buzău.

După cutremur, echipaje de pompieri au început verificări în județele Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui, precum și în municipiul București. În prima informare, IGSU a precizat că nu fuseseră înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.