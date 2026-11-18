* industria reparațiilor de mașini și utilaje din județul Iași a ajuns la afaceri de aproximativ opt milioane de euro annual * companiile din domeniu repară motoare electrice, pompe și echipamente grele, iar unele înregistrează creșteri spectaculoase *contractele cu operatorii de apă, companiile feroviare și primăriile aduc sute de mii de lei în această piață

Utilajele industriale vechi au devenit surse de venit pentru firmele care știu să le repună în funcțiune. În județul Iași, companiile încadrate în domeniul reparării mașinilor au raportat pentru 2025 afaceri cumulate de aproximativ 40,5 milioane de lei, în creștere cu 23,1% față de anul precedent. În spatele cifrelor se află ateliere specializate, contracte cu instituții publice și lucrări care pot costa de la câteva sute la peste 100.000 de lei.

Afaceri de opt milioane de euro. Unele firme și-au dublat veniturile

Potrivit datelor financiare centralizate, în județul Iași figurau 53 de firme cu bilanț depus pentru 2025, față de 47 în anul precedent. Cifra de afaceri cumulată a urcat de la 32,9 milioane la 40,5 milioane de lei. În 2019, același sector genera numai 8,9 milioane de lei. În șase ani, valoarea afacerilor companiilor încadrate în această categorie a crescut de peste patru ori. Una dintre cele mai mari societăți din clasament este Util Fix&Rent, din Târgu Frumos. Firma a raportat în 2025 afaceri de 11,42 milioane de lei, cu 165% peste nivelul din 2024, și un profit net de 3,9 milioane de lei. Compania are numai patru salariați raportați și desfășoară inclusiv activități legate de infrastructura de gaze.

Motoarele reparate la Iași ajung pe calea ferată și în stațiile de apă

La Uricani, în comuna Miroslava, Demitros repară motoare electrice și pompe industriale din 1995. Compania a încheiat anul 2025 cu afaceri de 2,27 milioane de lei, în creștere cu 26,4%, și un profit net de peste un milion de lei. Cu nouă salariați, societatea a obținut o marjă netă de profit de aproximativ 45%. Contractele arată amploarea lucrărilor. În septembrie 2026, Demitros a câștigat un contract de 385.000 de lei, fără TVA, pentru repararea și întreținerea pompelor operatorului AQUAVAS Vaslui. Tot în 2026, firma a înregistrat o achiziție de 133.200 de lei pentru repararea electromotoarelor CFR București, iar Regionala CFR Galați a contractat reparații de 32.560 de lei la motoarele electrice care acționează mecanismele de macaz. Pentru Apa Serv Neamț, reparația unei singure pompe Grundfos a fost contractată cu 23.830 de lei. Sunt intervenții de care depind funcționarea infrastructurii feroviare și continuitatea serviciilor de alimentare cu apă.

O altă firmă ieșeană, Hidromold, specializată în echipamente hidraulice de forță, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 2,63 milioane de lei și un profit net de aproape 636.000 de lei. Compania avea zece angajați și deservește domenii precum construcțiile, industria grea, energetica și transporturile. Spre deosebire de tendința generală a sectorului, afacerile sale au scăzut ușor față de 2024.

Primăriile plătesc mii de lei pentru utilajele îmbătrânite

Reparațiile sunt solicitate și de administrațiile locale, care folosesc tractoare, buldoexcavatoare și încărcătoare frontale pentru întreținerea drumurilor și lucrări gospodărești. Laristef Utilaje, firmă ieșeană înființată în 2023, și-a majorat afacerile cu 66,3% în 2025, până la 1,37 milioane de lei. Profitul net a fost de 204.026 lei. Între 2023 și septembrie 2026, societatea a obținut 21 de achiziții directe de la instituții publice, în valoare cumulată de 288.389 de lei, fără TVA. La Șcheia, administrația locală a contractat în iulie 2026 reparații de utilaje de 16.529 de lei. La Ipatele, intervenția asupra unui încărcător frontal JCB a costat 8.299 de lei, iar Primăria Ciurea figurează printre clienții firmei cu o achiziție de 32.548 de lei.

Pentru o fabrică, o stație de pompare sau o firmă de construcții, miza depășește însă factura reparației. O mașină defectă înseamnă producție oprită, lucrări întârziate și bani pierduți. Înlocuirea presupune investiții noi, în timp ce recondiționarea poate readuce echipamentul în exploatare, dacă acesta mai îndeplinește cerințele tehnice și de siguranță. Iașul are astfel o industrie discretă, dar profitabilă, care transformă uzura în comenzi și echipamentele vechi în resurse economice.

Dan DIMA