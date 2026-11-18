* 62 de blocuri din Iași sunt încadrate în clasa I de risc seismic

Un cutremur puternic produs noaptea în Iași ar putea avea consecințe dramatice: peste 3.400 de victime, dintre care aproximativ 900 ar necesita intervenții medicale de urgență absolută. Sunt cifrele unor simulări prezentate de medicul Tudor Ciuhodaru, care atrage atenția asupra vulnerabilității clădirilor din municipiu și asupra lipsei de pregătire a populației pentru un seism major.

Potrivit medicului, aproximativ 28.000 de ieșeni, reprezentând circa 10% din populația orașului, locuiesc în 196 de blocuri încadrate în categorii de risc seismic, dintre care 62 sunt în clasa I de risc.

Tudor Ciuhodaru publică și un ghid de supraviețuire în caz de cutremur, cu recomandări esențiale pentru cei surprinși de seism acasă, pe stradă, în mașină sau în spații publice aglomerate.

Ce trebuie să faci când începe cutremurul

* În locuință: nu încerca să evacuezi clădirea în timpul seismului. * Ghemuiește-te, protejează-ți capul și adăpostește-te sub o masă solidă, departe de ferestre și obiecte care pot cădea.

* În bucătărie: îndepărtează-te de dulapuri și obiecte care se pot răsturna.

* Dacă ești în pat: rămâi acolo și protejează-ți capul cu o pernă.

* Pe stradă: îndepărtează-te de clădiri, balcoane, ornamente și stâlpi.

* În mașină: oprește într-un loc sigur, departe de clădiri și instalații electrice.

* În spații aglomerate: nu te repezi spre ieșire și evită îmbulzeala.

Medicul recomandă și pregătirea unui rucsac de urgență care să conțină apă, alimente compacte, medicamente personale, trusă de prim ajutor, telefon mobil, lanternă, baterii, fluier, radio și acte personale.

Un alt sfat important este evitarea suprasolicitării rețelelor telefonice după cutremur. Un SMS trimis familiei pentru confirmarea faptului că suntem în siguranță este suficient, pentru a lăsa liniile disponibile apelurilor de urgență.

Tudor Ciuhodaru insistă și asupra necesității introducerii educației pentru sănătate în școli, susținând că noțiunile de prim ajutor și regulile de intervenție în situații de urgență trebuie cunoscute de cât mai mulți oameni.

„Suntem pregătiți pentru un cutremur major, precum cel din 4 martie 1977?” este întrebarea lansată de medicul ieșean. Carmen DEACONU