* Consiliul Județean Iași pregătește 500 de pachete de sărbători, cu produse din gama top-dulciuri

Consiliul Județean Iași pregătește un buget de 45.000 de lei pentru darurile oferite colindătorilor de Crăciun și Anul Nou. Instituția intenționează să cumpere 500 de pachete, fiecare în valoare de 90 de lei, cu TVA inclus.

Surpriza apare în justificarea sumei: reprezentanții CJ Iași precizează că valoarea pachetelor a fost stabilită în urma prospectării pieței, ținând cont de inflație, de calitatea produselor și, atenție, de „brandurile recunoscute pentru produsele din gama top-dulciuri”, dar și de valorile achizițiilor anterioare.

Cele 500 de pachete vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, copii, adulți și persoane vârstnice, care vor trece pragul Consiliului Județean în perioada sărbătorilor de iarnă.

Inițiativa este justificată prin păstrarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, CJ Iași organizând manifestări similare în fiecare an.

Documentul invocă și prevederile OUG 43/2026, care permit efectuarea cheltuielilor pentru evenimentele de sfârșit de an, chiar și în contextul restricțiilor bugetare. Carmen DEACONU