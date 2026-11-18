* Moldova ocupă două poziții în primele cinci locuri ale clasamentului național, într-o perioadă în care medicamentele lipsesc din circuitul de aprovizionare, iar profesia de farmacist atrage tot mai puțini tineri * județul are 406 farmacii și oficine farmaceutice, iar Suceava numără 340

Conform centralizării FarmaScan, realizată pe baza registrului Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), Bucureștiul conduce clasamentul cu 798 de unități farmaceutice, urmat de Constanța, cu 424. Iașul ocupă poziția a treia, cu 406 farmacii și oficine, înaintea Clujului, care numără 394. Suceava completează primele cinci poziții, cu 340 de unități. Timișul se situează pe locul șapte, cu 334. Datele arată că Iașul și Suceava cumulează 746 de unități farmaceutice, o concentrare importantă pentru două județe din nord-estul țării.

În județul Iași, 387 sunt farmacii propriu-zise, iar 19 sunt oficine farmaceutice. Dintre cele 406 unități, 247 funcționează în mediul urban și 159 în rural. Municipiul Iași concentrează 210, în timp ce Pașcaniul are 22. Restul sunt distribuite în orașele mici și comunele județului.

Farmaciile se înmulțesc, dar viitorii farmaciști sunt tot mai puțini

Extinderea rețelei comerciale contrastează cu interesul pentru profesie. La admiterea din 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a înregistrat doar 23 de candidați la Farmacie, pentru 124 de locuri disponibile, dintre care 30 finanțate de la buget. Numai 14 candidați au fost admiși. Colegiul Farmaciștilor din România a avertizat că responsabilitățile profesionale ridicate, presiunile administrative și recompensarea insuficientă afectează atractivitatea carierei. Problema nu este neapărat lipsa actuală a specialiștilor, ci perspectiva înlocuirii generațiilor care se retrag din activitate. O rețea comercială extinsă are nevoie de personal calificat, iar numărul redus al absolvenților poate deveni o vulnerabilitate.

Aproape 800 de medicamente, cu probleme de aprovizionare

Paradoxul farmaciilor numeroase este amplificat de dificultățile de aprovizionare. La nivel național, aproape 800 de medicamente figurau, la 16 noiembrie 2026, în evidențele privind problemele de disponibilitate. Unele produse apar în stocurile oficiale, dar pacienții nu le găsesc în farmacii.

Situația afectează inclusiv tratamente utilizate pentru afecțiuni neurologice și boli cronice. În oncologie și diabet, problemele de aprovizionare au fost semnalate și în rapoartele companiilor farmaceutice.

Distribuția inegală este una dintre explicațiile invocate de reprezentanții farmaciilor independente. Unitățile mici, mai ales cele rurale, pot primi cantități insuficiente, deoarece comenzile lor sunt mai puțin atractive comercial pentru distribuitori. Exportul paralel și raportarea deficitară a stocurilor complică suplimentar situația.

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