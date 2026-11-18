* Primăria Strunga pregătește un contract de aproape 70.000 de euro pentru întreținerea iluminatului public din cele opt sate ale comunei * administrația a derulat deja proiecte de modernizare, dar extinderea rețelei rămâne o necesitate identificată în strategia locală

Primăria Strunga a lansat o licitație pentru delegarea gestiunii iluminatului public, cu o valoare estimată de 279.300 de lei, fără TVA, echivalentul a aproape 338.000 de lei cu TVA inclusă. Contractul, valabil 60 de luni, presupune supravegherea instalațiilor, verificări periodice, revizii, reparații și înlocuirea componentelor defecte. Administrarea sistemului de telegestiune rămâne în responsabilitatea Primăriei, în timp ce operatorul desemnat va răspunde de întreținerea efectivă a instalațiilor.

Iluminatul a mai fost modernizat cu bani de la Mediu

Actuala licitație nu reprezintă prima intervenție asupra rețelei. În 2020, comuna Strunga a încheiat un contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru modernizarea iluminatului stradal. Lucrările au fost contractate în octombrie 2021 cu societatea Urbioled SRL, iar în iunie 2022 constructorul a comunicat finalizarea lor. Modernizarea a continuat printr-o a doua etapă, pentru care administrația a pregătit o nouă investiție. În martie 2024, Primăria a solicitat oferte pentru lucrări cu o valoare bugetată de 663.571,99 lei, fără TVA, finanțate tot prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Opt sate și o rețea care mai are nevoie de extindere

Comuna Strunga cuprinde opt sate: Strunga, Brătulești, Crivești, Cucova, Fărcășeni, Fedeleșeni, Gura Văii și Hăbășești. Asigurarea iluminatului public presupune, așadar, întreținerea instalațiilor dintr-un teritoriu rural cu localități distincte, drumuri de legătură și străzi secundare.

Problema extinderii rețelei nu este nouă. În Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021–2027, administrația a inclus modernizarea și extinderea iluminatului public, inclusiv posibilitatea utilizării panourilor fotovoltaice. Deși au fost derulate investiții, datele publice identificate nu oferă o situație tehnică actualizată, defalcată pe cele opt sate. Strunga se află astfel în situația de a întreține o infrastructură pentru care a atras deja finanțări de modernizare, dar a cărei extindere figurează în continuare printre obiectivele de dezvoltare locală. Aproape 70.000 de euro sunt prevăzuți pentru a menține luminile existente aprinse. Pentru a ilumina mai multe străzi, comuna va avea nevoie de investiții separate. Dan DIMA