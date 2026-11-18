Haosul din traficul ieșean a intrat în atenția Poliției Rutiere. Claxoane date fără rost, intersecții transformate în parcări improvizate și șoferi care se înghesuie să treacă pe roșu sau pe verde, fără să le pese că blochează întreaga circulație! Pe 17 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier Iași au declanșat o acțiune specială împotriva celor care fac din șoselele orașului un adevărat câmp de luptă.

Bilanțul este usturător: 58 de amenzi, în valoare totală de 73.895 de lei, patru permise de conducere reținute și patru certificate de înmatriculare retrase! În plus, polițiștii au efectuat 28 de testări alcoolscopice.

12 șoferi au fost prinși că au intrat în intersecții semaforizate

Cele mai multe sancțiuni au vizat alte abateri rutiere, însă 12 șoferi au fost prinși că au intrat în intersecții semaforizate, deși traficul era blocat, rămânând în mijlocul acestora și paralizând circulația. Un alt conducător auto a fost sancționat pentru pătrunderea într-o intersecție deja blocată. Nici pietonii nu au scăpat: două sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de circulație, iar un șofer a fost amendat pentru neacordarea priorității pietonilor.

Un exemplu de-a dreptul grăitor vine de pe bulevardul Socola. O femeie de 51 de ani a intrat într-o intersecție semaforizată, deși aglomerația nu îi permitea să o traverseze. Rezultatul? A rămas înțepenită în mijlocul intersecției, blocându-i pe ceilalți participanți la trafic. Polițiștii au sancționat-o contravențional.

Acțiunea a vizat inclusiv utilizarea abuzivă a avertizorului sonor și conducerea agresivă, două dintre comportamentele care alimentează zilnic nervii și haosul de pe străzile Iașului.

73.895 de lei într-o singură zi! Acesta este prețul indisciplinei surprinse de polițiști. Iar pentru șoferii care cred că intersecția este locul perfect în care să-și abandoneze mașina în mijlocul traficului, lecția este simplă: un semafor verde nu înseamnă dreptul de a bloca orașul! Andrei TURCU