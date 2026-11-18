* ceremonie militară la Cimitirul Eternitatea, în memoria celor 48 de soldați căzuți în Primul Război Mondial

O ceremonie militară franco-română va avea loc miercuri, 18 noiembrie, de la ora 13:00, la Cimitirul Eternitatea din Iași, unde vor fi omagiați cei 48 de soldați francezi care și-au pierdut viața pe teritoriul României în timpul Primului Război Mondial.

Evenimentul marchează și împlinirea a 110 ani de la sosirea în România a Misiunii Militare Franceze conduse de generalul Henri Mathias Berthelot, care a avut un rol esențial în reorganizarea și sprijinirea Armatei Române în anii Marelui Război.

La ceremonie sunt așteptați primarul Mihai Chirica, reprezentanți ai Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, precum și o delegație militară franceză condusă de generalul de brigadă Cyril Mathias. Din delegație vor face parte căpitanul Augustin Blanchet, atașatul pe apărare al Ambasadei Franței în România, și militari francezi din detașamentul dislocat la Baza Militară Cincu. Un detașament al Batalionului 151 Infanterie Român va participa, de asemenea, la momentul comemorativ.

În pregătirea evenimentului, militarii francezi și români au efectuat lucrări de renovare și întreținere a criptei memoriale franceze, în colaborare cu Primăria Iași. Gestul simbolic reprezintă încă o dovadă a legăturilor istorice și militare dintre cele două țări și a respectului pentru sacrificiul celor care au luptat și au murit pe frontul românesc. Carmen DEACONU