* în România, aproape șase din zece adulți au exces ponderal * medicul ieșean Delia Reurean-Pintilei avertizează că obezitatea este o boală cronică, iar rezultatele durabile depind de tratamentul individualizat și de supravegherea medicală

România se confruntă cu o problemă majoră de sănătate publică. Potrivit raportului OECD privind economia României, publicat în 2026, aproximativ 58% dintre persoanele de peste 15 ani sunt supraponderale sau obeze. Cifra arată amploarea excesului ponderal, care crește riscul de diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare și alte complicații metabolice.

În acest context, medicul ieșean Delia Reurean-Pintilei, vicepreședinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și al comisiei de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România, avertizează că obezitatea trebuie tratată ca o boală cronică, nu ca o simplă problemă de greutate. Abordarea obezității trebuie schimbată fundamental. Scăderea numărului de kilograme nu reprezintă, singură, dovada succesului terapeutic. La fel de importante sunt îmbunătățirea stării de sănătate și menținerea rezultatelor. „Obezitatea este o boală cronică și complexă, care nu poate fi tratată prin recomandări generale sau soluții rapide. Fiecare pacient are propriul parcurs, iar succesul tratamentului depinde de evaluarea corectă, de alegerea unei strategii terapeutice adaptate și de continuitatea îngrijirii. Este important să înțelegem că obiectivul nu este doar scăderea în greutate, ci obținerea și menținerea unor beneficii reale pentru sănătate”, explică medicul.

Slăbitul nu înseamnă automat vindecare

Una dintre dificultățile tratării obezității este menținerea greutății după perioada inițială de slăbire. Pacienții pot întâmpina stagnări, pot recâștiga kilogramele pierdute sau pot abandona recomandările medicale atunci când rezultatele întârzie.

Tratamentul trebuie adaptat istoricului medical, bolilor asociate și particularităților fiecărei persoane. Alimentația, activitatea fizică, sprijinul psihologic și, atunci când există indicație medicală, tratamentul medicamentos sau chirurgia bariatrică pot face parte dintr-o strategie terapeutică.

Datele OECD arată și vulnerabilitatea generațiilor tinere. În România, proporția adolescenților de 15 ani supraponderali sau obezi a crescut de la 14% în 2010 la 26% în 2022. Practic, unul din patru adolescenți din această categorie de vârstă are deja probleme de greutate.

Teona SOARE



