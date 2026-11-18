* Primăria și ISU anunță zero victime, zero pagube și zero intervenții de urgență

Cutremurul produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026 nu a provocat probleme în municipiul Iași. Nicio persoană nu a fost rănită, nu au fost raportate pagube materiale și nu au fost înregistrate defecțiuni care să necesite intervenția echipelor de urgență.

Primarul Mihai Chirica a solicitat verificări tuturor direcțiilor și companiilor municipale, în cadrul ședinței Comandamentului de Iarnă, convocată miercuri, 18 noiembrie. Concluzia raportărilor: orașul nu a fost afectat de seism.

Nici Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași nu a primit solicitări prin 112 și nu a avut intervenții ale echipajelor de salvatori provocate de cutremur. „În urma verificărilor efectuate de toate direcțiile și companiile municipale pot spune că, din fericire, în Municipiul Iași nu au fost înregistrate probleme cauzate de cutremurul produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. Continuăm să monitorizăm situația, dar, în acest moment, orașul funcționează în condiții absolut normale”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Edilul le recomandă ieșenilor să se informeze din surse oficiale despre comportamentul în caz de cutremur și să își pregătească un kit de urgență.

Deocamdată, bilanțul oficial al seismului pentru municipiul Iași este unul fără incidente: zero victime, zero pagube raportate și zero intervenții de urgență. Carmen DEACONU