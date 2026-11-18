* 228 de utilaje, 1.000 de oameni și tone de sare, pregătite pentru nămeți * Chirica a activat Comandamentul de Iarnă

Municipalitatea ieșeană anunță mobilizare generală pentru sezonul rece 2026–2027. Primarul Mihai Chirica a convocat Comandamentul de Iarnă și a cerut companiilor municipale să fie pregătite să intervină rapid, în forță și fără întrerupere atunci când vremea o va impune.

Artileria antizăpadă este impresionantă pe hârtie: 110 utilaje proprii și alte 118 care pot fi închiriate, precum și aproximativ 1.000 de angajați pregătiți să intervină. În total, arsenalul poate ajunge la 228 de utilaje.

Citadin SA, coordonatorul operațiunilor, are pregătite 40 de utilaje proprii și 1.500 de tone de sare tratată cu inhibitor, la care se adaugă 25 de tone de clorură de calciu. Alte 118 utilaje sunt prevăzute într-o procedură de închiriere.

Salubris SA va ataca trotuarele cu 26 de utilaje și aproximativ 200 de angajați, având în stoc 108 tone de sare și 48,5 tone de clorură de calciu. În plus, pe străzi vor fi amplasate 104 containere cu material antiderapant.

Servicii Publice SA intră în dispozitiv cu 31 de autovehicule și aproximativ 300 de angajați, iar Compania de Transport Public are 13 autovehicule și cel puțin 34 de persoane pregătite pentru intervenții la liniile de contact, macazuri, șine și stații.

DAS are la dispoziție 100 de locuri pentru persoanele fără adăpost

În paralel, Termo-Service va verifica CET Tudor Vladimirescu, rețeaua de termoficare și punctele termice, cu atenție specială asupra școlilor. Șantierele vor fi pregătite pentru conservare, iar Direcția de Asistență Socială are la dispoziție 100 de locuri pentru persoanele fără adăpost, la Centrul de Urgență C. A. Rosetti.

Primăria le transmite și ieșenilor că trebuie să curețe trotuarele din dreptul proprietăților, în caz contrar riscând amenzi.

Rămâne de văzut dacă impresionantul dispozitiv anunțat va reuși să țină piept zăpezii și poleiului atunci când iarna va lovi cu adevărat. Deocamdată, municipalitatea spune că are oamenii, utilajele și materialele necesare. Rămâne de văzut cum vor acționa aceștia și cât de eficienți vor fi la prima ninsoare!

Carmen DEACONU