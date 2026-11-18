Explozie de grădinițe și școli private în mediul rural!

* lista publicată de ISJ Iași cuprinde și unități din satele Scobinți, Zagavia și Voinești, semn că oferta privată de educație a ajuns și în mediul rural

Oferta învățământului particular din județul Iași este tot mai diversificată. ISJ a publicat astăzi Rețeaua unităților de învățământ particular care funcționează în anul școlar 2026-2027, o listă care cuprinde grădinițe, creșe, școli primare și gimnaziale, licee teoretice și tehnologice, dar și școli postliceale.

Municipiul Iași concentrează cea mai mare parte a acestei oferte, cu unități precum Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”, Colegiul „Richard Wurmbrand”, Liceul Teoretic Internațional „Spectrum”, Liceul „Euroed” și Liceul F.E.G. Părinții au la dispoziție și numeroase grădinițe private, cu programe și concepte educaționale diferite, de la Montessori și Waldorf până la instituții cu profil internațional.

Învățământul particular nu se limitează însă la municipiul Iași. În zona metropolitană, unități private funcționează în Miroslava, Rediu, Valea Lupului, Holboca, Aroneanu și Tomești. Printre acestea se numără Liceul Teoretic „Paradis” din Rediu, Liceul Teoretic „Eviss” din Valea Adâncă și mai multe grădinițe dedicate educației preșcolare.

Nici Pașcaniul nu lipsește de pe această hartă educațională, unde funcționează Grădinița „Agape”, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” și Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Lista cuprinde și unități din Scobinți, Zagavia și Voinești, semn că oferta privată de educație a ajuns și în mediul rural.

Părinții din județul Iași au la dispoziție o ofertă privată diversificată, de la creșă și grădiniță până la liceu și învățământ postliceal. O alternativă educațională care câștigă teren și care transformă județul Iași într-un pol important al învățământului particular din regiunea Moldovei. Carmen DEACONU