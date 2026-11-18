* 333 de micuți au ajuns la UPU Spitalul „Sf.Maria” din Iași într-un singur weekend * medicii au fost asaltați de viroze și infecții respiratorii!

Weekend de foc la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași! Nu mai puțin de 333 de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale în doar trei zile, în intervalul 13–15 noiembrie 2026. Dintre aceștia, 218 au ajuns la spital în numai 48 de ore, sâmbătă și duminică.

Vineri, medicii au primit 115 copii, iar în următoarele două zile fluxul pacienților a crescut puternic. Unii micuți au fost aduși cu ambulanța, alții au venit însoțiți de părinți, iar echipele medicale au lucrat fără întrerupere.

Cele mai multe prezentări au fost provocate de răceli și viroze respiratorii

Medicii s-au confruntat cu gripă, febră, tuse, laringite, bronșiolite la sugari, dar și infecții digestive.

Medicii trag un semnal de alarmă: părinții trebuie să solicite ajutor medical de urgență dacă micuții respiră greu sau foarte repede, au convulsii, sunt somnolenți și greu de trezit ori refuză lichidele. În situațiile grave trebuie apelat 112.

Pentru răcelile ușoare, recomandarea este ca părinții să se adreseze mai întâi medicului de familie sau centrelor de permanență, pentru a nu aglomera inutil Urgențele Pediatriei.

Reprezentanții spitalului reamintesc că pacienții sunt consultați în funcție de gravitatea cazurilor, nu în ordinea sosirii.

333 de copii în trei zile! Este bilanțul unui weekend extrem de solicitant pentru personalul medical de la „Sfânta Maria”, în plin sezon al infecțiilor respiratorii. Nicoleta ZANCU