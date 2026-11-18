* Iașul se confruntă cu un bilanț alarmant al violenței domestice * ca un semnal de conștientizare a violenței domestice, Opera Națională va fi iluminată în portocaliu * pe scările institușiei vor fi așezați pantofi roșii, în amintirea tuturor femeilor ucise

Șapte femei au fost ucise în județul Iași de la începutul anului până la jumătatea lunii octombrie 2026, potrivit datelor Asociației „Femei de Piatra”. În 2025, polițiștii ieșeni au înregistrat 2.636 de fapte de violență în familie și au emis 1.086 de ordine de protecție provizorii. În fața acestor cifre, Clubul Inner Wheel Iași organizează, duminică, 22 noiembrie, cea de-a doua ediție a manifestării „Spune NU violenței. Rupe tăcerea!”, un apel public la solidaritate și implicare.

Pantofi roșii pe scările Operei, pentru femeile care nu mai pot vorbi

Duminică, între orele 16:00 și 17:30, scările Operei Naționale Române Iași vor deveni locul unui protest simbolic împotriva violenței asupra femeilor. Clădirea va fi iluminată în portocaliu, culoarea campaniei internaționale dedicate combaterii acestui fenomen. În fața instituției va fi amenajată o instalație din pantofi roșii, simbol al femeilor ucise de agresori. Publicul va putea urmări și un clip de sensibilizare realizat de Monica Ailiesei, prim-balerină a Operei ieșene.

Evenimentul este organizat de Clubul Inner Wheel Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), în apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie. Manifestarea este deschisă publicului și reunește reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor neguvernamentale și comunității locale.

Mii de agresiuni și peste o mie de ordine de protecție

Statisticile arată dimensiunea unui fenomen care continuă să afecteze familiile ieșene. Cele șapte femei ucise în județ până la jumătatea lunii octombrie 2026 reprezintă șapte dintre cele 17 victime raportate în regiunea de Nord-Est. În 2025, polițiștii ieșeni au înregistrat 2.636 de fapte de violență în familie și au emis 1.086 de ordine de protecție provizorii. Alte 734 de dosare penale au vizat nerespectarea ordinelor de protecție. În același an, în județ au fost montate 315 brățări electronice pentru monitorizarea agresorilor, iar sistemul a generat 741 de alerte care au necesitat intervenția polițiștilor.

Dincolo de statistici se află femei amenințate, urmărite sau agresate chiar în propriile locuințe, pentru care un ordin de protecție poate face diferența dintre siguranță și un nou episod de violență.

Solidaritatea trebuie transformată în sprijin real

Cristina Cioancă, președinta Clubului Inner Wheel Iași, consideră că mobilizarea comunității nu trebuie să se limiteze la o singură zi. „Violența domestică nu este o problemă despre care trebuie să vorbim doar o zi pe an, ci o realitate care cere atenție, implicare și acțiune permanentă. Credem că schimbarea începe atunci când oamenii refuză să mai privească în altă parte, când victimele capătă curajul de a cere ajutor, iar comunitatea înțelege că tăcerea și indiferența pot deveni complici ai abuzului”, declară Cristina Cioancă.

La rândul său, avocata Laura Chiticariu, reprezentantă a CMSC, atrage atenția asupra consecințelor tăcerii.

„După 25 de ani în care am fost alături de femei victime ale violenței domestice, știu că tăcerea nu le protejează, ci, de prea multe ori, îi protejează pe agresori. Cred că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a transforma solidaritatea în acțiune, pentru ca nicio femeie să nu mai fie nevoită să aleagă între teamă și libertate”.

Inițiativa include și promovarea unui ghid de sprijin și siguranță, cu informații despre recunoașterea abuzului, măsurile de protecție și serviciile disponibile victimelor.

Pantofii roșii de pe scările Operei vor rămâne, pentru câteva ore, imaginea unor vieți întrerupte. Mesajul organizatorilor este că violența domestică nu reprezintă o problemă privată, iar protejarea victimelor este responsabilitatea întregii comunități.

Clara DIMA