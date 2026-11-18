55 de secunde! Atât ar fi putut avea la dispoziție ieșenii pentru a se pune la adăpost înainte ca unda seismică să ajungă în oraș, dacă România ar fi avut deja funcțional un sistem național de avertizare timpurie la cutremure.

Afirmația îi aparține deputatului ieșean prof. univ. dr. Silviu Gurlui, care readuce în atenție o lege depusă în Parlament și care, deși vizează protejarea populației, nu a ajuns încă la votul final. „Dacă am fi avut deja votată legea depusă în Parlament, ieșenii puteau fi avertizați la cutremurul din această noapte cu circa 55 de secunde înainte. Aproape 1 minut!”, susține parlamentarul ieșean.

Este vorba despre proiectul legislativ L413/2025, devenit PL-x 515/2025 la Camera Deputaților, care urmărește introducerea unui sistem de alertare timpurie în cazul cutremurelor. Proiectul a fost respins de Senat la 24 noiembrie 2025, cu 74 de voturi pentru, 24 împotrivă și patru abțineri, iar Camera Deputaților este forul decizional. În prezent, inițiativa se află la comisiile permanente pentru raport.

Câteva secunde pot face diferența

Un avertisment transmis cu câteva zeci de secunde înainte de sosirea undelor seismice ar putea permite oamenilor să se îndepărteze de ferestre, să se adăpostească, să oprească anumite instalații sau să evite panica. Nu înseamnă că un asemenea sistem ar putea împiedica dezastrul, dar câteva secunde pot face diferența între reacție și surprinderea în plină desfășurare a seismului.

Cutremurul din noaptea trecută a scos însă la iveală o altă realitate: unii utilizatori de telefoane Android au primit alerte înainte de a simți mișcarea seismică, dar acestea au fost generate de sistemul Google Android Earthquake Alerts, nu de autoritățile române. Potrivit explicațiilor transmise de IGSU, sistemul Google este diferit de RO-ALERT și poate oferi avertizări cu câteva secunde înainte, în funcție de localizare și de detectarea seismului. RO-ALERT nu este conceput pentru avertizarea populației înainte de producerea efectelor unui cutremur.

Tehnologia permite transmiterea unor avertizări

Aici intervine întrebarea incomodă ridicată de Gurlui: dacă tehnologia permite transmiterea unor avertizări, de ce România nu are încă un mecanism național, coordonat de instituțiile statului, care să pună la dispoziția populației aceste informații?

Proiectul propune un sistem de tip „Alertă cutremur”, cu implicarea instituțiilor responsabile și transmiterea mesajelor prin canale precum SMS, RO-ALERT și mijloace audiovizuale. Rămâne însă de văzut când va ieși inițiativa din circuitul parlamentar și dacă va deveni realitate.

Sigur, cele 55 de secunde invocate de deputatul Silviu Gurlui reprezintă estimarea acestuia, nu o garanție că fiecare locuitor al Iașului ar fi primit automat avertizarea cu aproape un minut înainte. Dar întrebarea rămâne: câte vieți ar putea salva câteva secunde de avertizare și de ce o lege care urmărește să ofere acest răgaz încă așteaptă să fie adoptată? Carmen DEACONU