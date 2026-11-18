Două unități de învățământ din subordinea Consiliului Județean Iași ar putea deveni mai independente energetic, cu ajutorul fondurilor europene. Consilierii județeni au aprobat, într-o ședință extraordinară convocată de îndată, depunerea unui proiect care prevede instalarea unor capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu sisteme de stocare integrate.

Investiția, intitulată „Tranziție verde și independență energetică”, urmează să fie depusă în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Consiliul Județean Iași va fi lider de proiect, în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban”.

Obiectivul este ca cele două instituții să producă o parte din energia necesară propriului consum, să depindă mai puțin de rețeaua publică și să reducă facturile la electricitate. Sistemele vor include și soluții de stocare, astfel încât energia produsă să poată fi utilizată mai eficient.

Parteneriat între DGASPC Iași și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Dar energia nu a fost singura miză a ședinței extraordinare. Consilierii județeni au aprobat și parteneriatul dintre DGASPC Iași și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul proiectului „COPIL – Competențe pentru Oameni care Protejează Interesul Copilului”.

Finanțat prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, proiectul urmărește pregătirea profesională continuă a managerilor de caz și a specialiștilor care lucrează cu minorii și familiile aflate în situații vulnerabile.

Prin cursuri și programe de formare, aceștia ar urma să-și îmbunătățească abilitățile profesionale, iar serviciile sociale destinate copiilor și familiilor să devină mai eficiente și mai bine adaptate nevoilor beneficiarilor.

Așadar, două direcții de investiții pentru județul Iași: energie mai ieftină și mai curată pentru școli și specialiști mai bine pregătiți pentru protejarea copiilor. Proiectele au primit undă verde pentru demersurile de finanțare, însă investițiile vor depinde de aprobarea fondurilor solicitate. Carmen DEACONU