* obiectivul nu este doar promovarea municipiului Iași, ci transformarea întregului județ într-o destinație în care turiștii să petreacă mai mult timp și să descopere patrimoniul, podgoriile, tradițiile, localitățile rurale, obiectivele culturale și evenimentele locale

Județul Iași are palate, mănăstiri, podgorii, sate cu povești, tradiții și evenimente care ar putea atrage turiști din toată țara și din străinătate. Are însă și o mare problemă: vizitatorii vin, dar pleacă repede!

Peste 214.000 de turiști au ajuns în județ în primele opt luni ale anului 2026, însă durata medie a șederii este de mai puțin de două nopți. Cu alte cuvinte, Iașul reușește să atragă vizitatori, dar încă nu știe cum să-i convingă să rămână și să descopere toate comorile zonei.

Autoritățile vor să schimbe această situație printr-un plan ambițios pentru următorul deceniu. Strategia de Dezvoltare și Marketing Turistic a Județului Iași 2027–2036 a intrat în consultare publică, iar documentul care ar urma să traseze direcția turismului ieșean a fost elaborat de Asociația Iași.Travel, la inițiativa Organizației de Management al Destinației (OMD) Județul Iași.

Obiectivul nu este doar promovarea municipiului Iași, ci transformarea întregului județ într-o destinație în care turiștii să petreacă mai mult timp și să descopere patrimoniul, podgoriile, tradițiile, localitățile rurale, obiectivele culturale și evenimentele locale. „Avem o destinație atractivă, dar nu reușim încă să-i convingem pe vizitatori să descopere tot ce le poate oferi județul”, a transmis Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, care îi invită pe cei din domeniu să contribuie la conturarea strategiei.

Ieșenii, chemați să vină cu idei

Consultarea publică îi vizează pe operatorii din turism și HoReCa, primării, instituții culturale, universități, ONG-uri și pe toți cei care au propuneri pentru dezvoltarea turistică a județului. Autoritățile susțin că strategia trebuie construită împreună cu cei care cunosc realitățile și potențialul fiecărei zone.

Până pe 26 noiembrie 2026, cei interesați pot transmite observații și propuneri la adresa contact@iasi.travel. Documentul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Iași, în secțiunea „Consultări publice”.

Rămâne de văzut dacă acest plan va reuși să transforme Iașul dintr-un județ pe care turiștii îl vizitează în grabă într-o destinație în care merită să-ți petreci un concediu întreg. Pentru că potențial există din belșug. Marea provocare este ca toate aceste comori să fie puse în valoare și legate într-o ofertă turistică atractivă. Carmen DEACONU