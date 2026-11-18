* noi surprize și retrageri în cursa pentru șefia unităților de învățământ! * bătălia pentru fotoliile de director continuă, încă 135 de candidați urmând să fie intervievați de comisii în zilele următoare

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile din județul Iași, aflat în a cincea zi a etapei finale, a adus rezultate spectaculoase la proba de interviu, desfășurată miercuri, 18 noiembrie 2026. Candidații au fost evaluați în privința capacităților și aptitudinilor personale, competențelor digitale, abilităților de rezolvare a situațiilor-problemă și a modului în care și-au susținut proiectele manageriale. Iar notele demonstrează că unii aspiranți la fotoliile de conducere au trecut proba cu rezultate impresionante!

Performanța zilei îi aparține candidatului pentru funcția de director al Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași, care a obținut nota maximă, 10! Nici ceilalți candidați nu s-au lăsat mai prejos. La Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” din Iași s-a obținut 9,92, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Dancu – 9,88, iar la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii și Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Iași – câte 9,82.

Lista notelor de top continuă cu 9,74 pentru funcția de director adjunct la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași, 9,72 la Liceul Tehnologic Nr. 41 din Iași și 9,50 pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”.

Au existat însă și rezultate mai modeste. Cea mai mică notă dintre candidații declarați admiși a fost 7,32, obținută de candidatul pentru conducerea Școlii Gimnaziale „Petru Poni” din Cucuteni. Chiar și așa, acesta a trecut proba interviului.

Alte rezultate: 9,35 la Școala Gimnazială Șcheia, 9,33 la Școala Gimnazială Deleni, 9,03 pentru funcția de director adjunct la aceeași unitate și 9,00 la Școala Gimnazială Costuleni.

Concursul a avut și momente neașteptate: trei candidaturi au fost marcate drept retrase. Două dintre acestea vizau funcții de conducere la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Iași, una pentru director și alta pentru director adjunct, iar o a treia candidatură pentru funcția de director la aceeași unitate a fost, de asemenea, retrasă.

În total, din cele 15 poziții înscrise în tabelul rezultatelor, 12 figurează cu statutul ADMIS, iar trei cu statutul RETRAS. Bătălia pentru fotoliile de director continuă, încă 135 de candidați urmând să fie intervievați de comisii în zilele următoate. Carmen DEACONU