* ce s-a întâmplat în C6, C7 și C8 și ce planuri de 50 de milioane de euro are Universitatea din Iași

Seismul din 18 noiembrie a readus în prim-plan o problemă importantă pentru miile de studenți cazați în campusul „Titu Maiorescu” din Iași. În căminele C6, C7 și C8 au fost observate desprinderi de var și glet în zona rosturilor de dilatare dintre tronsoanele clădirilor. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” dă însă asigurări că degradările sunt superficiale și nu pun în pericol siguranța studenților.

Dincolo de aceste probleme apărute după cutremur, UAIC readuce în discuție o investiție uriașă, estimată la aproximativ 50 de milioane de euro, pentru consolidarea și modernizarea celor trei cămine studențești. Proiectele sunt eligibile, au documentația completă și au fost incluse în lista obiectivelor de investiții din cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Există însă o problemă: banii întârzie!

Din cauza restricțiilor bugetare din ultimul an, contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării nu au fost încă semnate. Practic, deși proiectele au trecut de etapa eligibilității, studenții mai au de așteptat până când vor vedea șantierele deschise.

Căminele C6, C7 și C8 ar urma să fie consolidate seismic, supraetajate cu încă un nivel și recompartimentate. Mai mult, fiecare cameră ar urma să beneficieze de grup sanitar propriu, ceea ce ar însemna dispariția toaletelor comune de pe holuri. Proiectul include și instalarea unor lifturi exterioare, pentru creșterea accesibilității. „Modernizarea căminelor C6, C7 și C8 reprezintă o investiție esențială în siguranța și confortul studenților noștri”, a declarat rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha.

Așadar, un cutremur a readus în atenție starea infrastructurii studențești, iar o investiție de 50 de milioane de euro ar putea schimba radical condițiile de cazare din campusul „Titu Maiorescu”.

Studenții au primit asigurări că degradările constatate nu reprezintă un pericol, dar marea așteptare rămâne deblocarea finanțării și transformarea promisiunilor în lucrări concrete. Carmen DEACONU