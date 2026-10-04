* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași investește peste 800.000 de lei într-un proiect dedicat discriminării de gen, hărțuirii și abuzului academic * dincolo de cele 40 de locuri la curs, rapoartele Comisiei de Etică arată o creștere puternică a numărului total de sesizări, de la numai câteva pe an la 20 în 2025

Pesste câteva zile se închid înscrierile la UNISAFE, noul program al UAIC prin care profesori, cercetători, angajați și reprezentanți ai studenților pot învăța cum se recunosc și cum se gestionează discriminarea de gen, hărțuirea morală ori sexuală și abuzul. Proiectul are un buget de 801.932 de lei.

Programul are 20 de ore, va fi organizat în două serii și se adresează în total unui număr de 40 de cursanți. Pot participa cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar și administrativ, precum și studenți care reprezintă organizații studențești recunoscute sau fac parte din structurile de conducere ale UAIC. Temele merg de la discriminarea de gen și hărțuirea morală ori sexuală până la legislație, proceduri interne, prevenție și intervenție în situații concrete.

Pe lângă cursuri sunt prevăzute schimburi de experiență, un ghid practic, podcasturi, o conferință națională și o campanie de conștientizare.

De la două cazuri noi la 20 de sesizări într-un an

Mai interesantă decât existența cursului este însă fotografia pe care o oferă chiar documentele UAIC.

Raportul Comisiei de Etică pentru 2021 consemna două cazuri noi deschise, la care se adăuga o altă sesizare depusă în decembrie și analizată ulterior. În 2022 au fost depuse trei sesizări noi, iar în 2023 doar două. Saltul apare în ultimii doi ani. În 2024, Comisia de Etică a primit 10 sesizări noi; patru nu au dus la începerea cercetării, iar șase au trecut în anul următor pentru soluționare.

În 2025, numărul sesizărilor noi s-a dublat din nou, ajungând la 20. Comisia a adoptat soluții în 28 de cazuri, dintre care 20 proveneau din acel an și opt din anii anteriori. Pentru 12 sesizări s-a constatat lipsa condițiilor de admisibilitate.

UAIC admite că protecția reclamanților trebuie îmbunătățită

Raportul pe 2025 conține însă un pasaj mult mai important decât statistica brută. Comisia de Etică arată că sunt necesare metode mai eficiente pentru protejarea identității studenților care reclamă conduite neetice ale cadrelor didactice, fie în calitate de victime, fie de martori. Documentul menționează și nevoia clarificării statutului personalului administrativ în materia răspunderii etice.

Tot din 2026, regulile UAIC prevăd explicit că sesizările anonime privind hărțuirea pe criteriu de sex sau hărțuirea morală trebuie analizate, iar dacă apar indicii privind infracțiuni precum hărțuirea sexuală, agresiunea sexuală sau folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, conducerea universității trebuie informată pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Schimbarea vine și pe fondul noii legislații naționale. Legea învățământului superior nr. 199/2023 definește hărțuirea sexuală, iar Codul-cadru de etică obligă universitățile să construiască mecanisme interne de prevenire și intervenție și să deruleze activități de prevenție.

Clara DIMA