Polițiștii au intrat cu câinii în Palas!

Imagini spectaculoase, duminică, la Palas Mall din Iași! Polițiștii au venit în mijlocul oamenilor, iar alături de ei au fost prezenți și doi câini de serviciu, într-o acțiune specială organizată de Ziua Mondială a Animalelor.

Pe 4 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Biroul pentru Protecția Animalelor au desfășurat activități de informare și prevenire în zona Atrium – Palas Mall.

Copiii au fost în centrul evenimentului și au avut parte de o întâlnire aparte cu oamenii legii. La activități au participat și luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Iași, însoțiți de doi câini de serviciu, care au atras atenția celor prezenți.

Polițiștii au discutat atât cu cei mici, cât și cu adulții despre responsabilitatea pe care o presupune îngrijirea unui animal și despre măsurile necesare pentru ca acesta să fie sănătos și bine îngrijit.

Abandonul și relele tratamente, printre temele discutate

În cadrul întâlnirilor au fost abordate subiecte importante precum prevenirea abandonului și a relelor tratamente, sterilizarea și microciparea, vaccinarea antirabică, dar și adopția responsabilă a animalelor aflate în adăposturi și centre de salvare.

Mesajul transmis de polițiști a fost unul simplu: grija față de un animal nu înseamnă doar afecțiune, ci și responsabilitate de zi cu zi.

Hrana și apa, un adăpost corespunzător, posibilitatea de mișcare, îngrijirea și asistența medicală atunci când este necesară sunt elemente esențiale pentru bunăstarea unui animal.

Diplome, legitimații și surprize pentru copii

Acțiunea de la Palas a avut și o componentă special dedicată copiilor. Polițiștii au distribuit materiale informative despre protecția animalelor, iar cei mici au primit diplome de participare, legitimații, fișe de colorat și rebusuri adaptate vârstei.

Astfel, mesajele despre protecția animalelor au fost transformate într-o experiență interactivă și atractivă pentru cei mici.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor își propun să fie mai aproape de comunitate și să încurajeze respectul, grija și responsabilitatea față de animale.

Iar prezența celor doi câini de serviciu alături de polițiștii ieșeni a transformat Ziua Mondială a Animalelor într-un eveniment cu adevărat special pentru cei care au trecut, duminică, prin Atrium – Palas Mall. Andrei TURCU