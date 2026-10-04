Peste 1.500 de voluntari, mobilizați pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva!

Iașul intră în febra celui mai important moment religios al anului. Peste 1.500 de voluntari sunt mobilizați începând de astăzi în zona Catedralei Mitropolitane și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a-i îndruma pe cei care ajung în oraș și pentru a răspunde întrebărilor acestora.

Voluntarii vor avea un rol esențial în perioada aglomerată a hramului, oferind informații despre program, trasee și punctele de interes, dar și sprijin pentru pelerinii care au nevoie de ajutor.

50.000 de ghiduri pentru pelerinii veniți la Iași

Unul dintre principalele instrumente de informare va fi Ghidul pelerinului, tipărit în nu mai puțin de 50.000 de exemplare, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

Publicația va cuprinde programul hramului din acest an, informații despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva și despre Sfântul Cuvios Paisie, ale cărui sfinte moaște vor fi aduse la Iași de la Mănăstirea Sihăstria.

Pelerinii vor găsi și mărturii ale celor care au participat la hram în anii precedenți, recomandări și îndrumări practice, dar și informații despre evenimentele culturale organizate în această perioadă în oraș.

Printre acestea se numără Sacrum Iași Art Festival, aflat la prima ediție, precum și festivalul de film Vovadis.

Fiecare închinător va primi o iconiță

Pe lângă sprijinul oferit de voluntari și informațiile din ghid, organizatorii pregătesc și alte gesturi pentru cei care vin la Iași.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Lucian Apopei, a precizat că fiecare închinător va primi o iconiță a hramului de la voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Acțiunile dedicate pelerinilor includ și proiectele „Ceaiul pentru pelerini” și „Hrană pentru pelerini”, menite să ofere sprijin celor care așteaptă să ajungă la racla sfintei. „Dincolo de toate acestea, există și o amplă activitate de informare desfășurată printre cei care vin la Iași la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Cei aproximativ 1.500 de voluntari vor fi dispuși mereu să răspundă solicitărilor pelerinilor și să le ofere informații”, a transmis Lucian Apopei.

Pentru ca pelerinii să poată obține rapid informațiile de care au nevoie, în perioada 8–15 octombrie vor fi disponibile și două numere de telefon speciale.

Cei care au nevoie de detalii pot apela 0757.57.91.00 și 0757.033.466.

Astfel, în zilele în care Iașul va fi luat cu asalt de zeci de mii de pelerini, peste 1.500 de voluntari, ghidurile tipărite în 50.000 de exemplare și liniile telefonice speciale vor asigura un amplu sistem de informare și sprijin pentru cei veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Carmen DEACONU