Maraton la „Parhon”: șase transplanturi în cinci zile

Medicii de la Spitalul „Dr.C.I.Parhon” au avut parte de una dintre cele mai intense perioade din ultima vreme: cinci transplanturi renale, dintre care două la pacienţi aflaţi la al doilea transplant. La „Sf.Spiridon” medicii au venit şi ei de acasă pentru o intervenţie de transplant hepatic. Unele dintre cazuri au ridicat probleme chirurgicale deosebite.

În spatele intervenţiilor s-au aflat zeci de „halate albe”, personal medical şi auxiliar care va rămâne mereu în umbra anonimatului. Toate aceste intervenţii au fost posibile după ce familiile unor persoane cu vârste între 38 şi 70 de ani au fost de acord cu donarea de organe.

„A fost o săptămână de foc”, spune medicul Adrian Covic, şeful Centrului de Transplant Renal Iaşi, care povesteşte că numai într-o singură zi de sâmbătă au fost realizate două transplanturi renale. Rinichii au provenit de la un donator de 38 de ani, aflat în moarte cerebrală, şi au ajuns la doi bărbaţi de 57 de ani, unul din Vaslui, celălalt fiind din judeţul Neamţ. „Pentru pacientul din Vaslui nu a fost primul transplant. Bărbatul a trecut deja printr-o astfel de intervenţie, după care a ajuns din nou la dializă. Din 2012 el avea istorie lungă de boală, din cauza unei glomerulonefrite cronice. În urma intervenţiei de sâmbătă, rinichiul a fost pus pe partea stângă pentru că primul rinichi a fost transplantat pe partea dreaptă”, a spus dr Corneliu Moroşanu, coordonatorul echipei de transplant.

Medicul Corneliu Moroşanu, spune că retransplantarea a făcut operaţia mult mai dificilă din punct de vedere tehnic. „Această intervenţie a venit cu provocări pentru că pacientul avea valori ale tensiunii foarte mari care erau greu de controlat cu medicaţie chiar înainte de a intra în sala de operaţie. Avea valori extrem de mari ale tensiunii, până la 300. În astfel de condiţii şi suturile sunt foarte greu de făcut. Sunt puse la încercări mari, ca să zicem aşa”, a spus dr Corneliu Moroşanu.

Cel de-al doilea rinichi prelevat a fost transplantat unui bărbat din judeţul Neamţ care de aproximativ doi ani era dependent de dializă din cauza unei nefropatii inclasabile.

Transplant pentru un bărbat de 70 de ani

În paralel cu transplanturile renale, la Spitalul „Sfântul Spiridon” a fost realizat şi un transplant hepatic. Beneficiarul este un bărbat de 60 de ani, diagnosticat cu ciroză hepatică de tip C. Operaţia a fost făcută de o echipă condusă de profesorul Cristian Lupaşcu. Ficatul a provenit de la aceeaşi persoană aflată în moarte cerebrală, iar transplantul a fost posibil datorită generozităţii familiei acestuia de a-şi da acordul pentru donarea organelor în ciuda suferinţei pricinuite de pierderea persoanei dragi.

Corneea prelevată urmează să fie şi ea transplantată în cursul acestei săptămâni.

Dar seria de intervenţii dificile făcute de medicii de la Centrul de Transplant Renal, în cursul săptămânii trecute, nu s-a oprit aici. Ei au făcut şi un transplant renal de la donator viu, înrudit. „Pacientul a primit rinichiul de la propria mamă şi era, la rândul său, la al doilea transplant. Cazul a presupus o intervenţie chirurgicală complexă”, a spus prof.univ.dr. Adrian Covic.

Tot săptămâna trecută a fost făcut un alt transplant de la un donator de 70 de ani. Chiar şi în aceste condiţii, medicii au reuşit să efectueze intervenţia, după o serie de proceduri şi „artificii” medicale şi chirurgicale menite să asigure funcţionarea organului transplantat. „Toţi sunt bine”, spune Adrian Covic despre pacienţii care au trecut prin aceste intervenţii.

Astfel, în numai şase zile, la Iaşi au fost realizate cinci transplanturi renale şi un transplant hepatic, într-o succesiune de intervenţii care a pus la încercare echipele medicale, dar care, până acum, are un rezultat bun: pacienţii transplantaţi sunt bine. Laura RADU