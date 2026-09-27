Surpriză uriașă în „județeană”! ASPI pierde acasă și cade de pe podium

* Știința Miroslava continuă fără rival * cifrele liderului sunt impresionante: 44 de goluri marcate și doar trei primite în șase etape * Miroslava conduce detașat clasamentul și pare să fi găsit deja rețeta perfectă pentru acest sezon

Surpriză de proporții în etapa a 6-a din Liga a IV-a Iași! ASPI Iași a pierdut pe teren propriu, scor 2-3, în fața celor de la AS Victoria Lețcani. Gazdele au cedat astfel trei puncte importante într-un campionat în care lupta din partea superioară a clasamentului devine tot mai încinsă.

Partida disputată duminică, la Baza Sportivă Workit – Splai Bahlui, a fost una spectaculoasă, cu cinci goluri, iar Victoria Lețcani a plecat cu toate cele trei puncte după victoria cu 3-2.

Rezultatul este cu atât mai important pentru oaspeți cu cât cele două formații erau despărțite de doar câteva poziții în clasament înaintea etapei. ASPI rămâne cu 13 puncte și coboară pe locul al patrulea, în timp ce Victoria ajunge la același număr de puncte și ocupă poziția a cincea.

De această situație a profitat ACS USV 2 Iași, care a obținut o victorie importantă în deplasarea de la Academia 82 Iași. USV 2 s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 15 puncte, ocupând acum locul al treilea. Formația are cinci victorii în șase etape și un golaveraj excelent, cu 23 de goluri marcate și doar patru primite.

În frunte, însă, lucrurile par desprinse dintr-un alt campionat. CS Știința Miroslava este de neoprit! Liderul a făcut instrucție cu CS Tomești și a câștigat cu un incredibil 9-0. Este a șasea victorie consecutivă, iar Miroslava are punctaj maxim: 18 puncte din 18 posibile.

Mai mult, cifrele liderului sunt impresionante: 44 de goluri marcate și doar trei primite în șase etape. Miroslava conduce detașat clasamentul și pare să fi găsit deja rețeta perfectă pentru acest sezon.

Pe locul secund se află ACS Tonmir Iași, cu 16 puncte. Tonmir a obținut și ea o victorie convingătoare, scor 4-1 în deplasare cu Gloria Bălțați, și rămâne principala echipă care încearcă să țină pasul cu liderul.

În partea de mijloc a clasamentului, CS Stejarul Bârnova a câștigat cu 3-1 la Viitorul Belcești și a ajuns la 10 puncte. AS Țuțora a trecut cu 3-1 de Unirea Ruginoasa, în timp ce Progresul Deleni și Viitorul Hârlău au terminat la egalitate, 2-2.

După șase etape, podiumul arată astfel: Știința Miroslava – 18 puncte, Tonmir Iași – 16 puncte, USV 2 Iași – 15 puncte. ASPI și Victoria Lețcani au câte 13 puncte și promit o luptă încinsă pentru apropierea de primele locuri.

În partea de jos, Tomești rămâne fără punct după șase meciuri, cu un golaveraj de 4-34, în timp ce Progresul Deleni are un singur punct.

Liga a IV-a Iași se încinge, iar etapa a VI-a a arătat că lupta pentru podium este departe de a fi încheiată. Un singur lucru pare însă tot mai clar: dacă ritmul se păstrează, Miroslava va fi echipa pe care toate celelalte vor încerca să o oprească. Daniel LEONTE