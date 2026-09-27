Alertă la Școala Zmeu! Patru copii au fost diagnosticaţi cu hepatita A

Un medic lansează un avertisment pentru părinţi şi bunici. Focarul apărut la Şcoala Gimnazială Zmeu, din comuna Lungani, readuce în atenţie o boală care se poate răspândi rapid printre copii prin mâini murdare, apă sau alimente contaminate.

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenţia că primele semne pot apărea abia după săptămâni de la infectare, timp în care virusul poate fi transmis mai departe. „Hepatita A se poate răspândi prin mâini contaminate, apă sau alimente infectate, iar perioada de incubaţie poate ajunge până la şase săptămâni. Cu alte cuvinte, un copil poate purta virusul şi îl poate transmite înainte ca primele semne ale bolii să apară. În cazul celor mici, debutul poate fi înşelător, cu lipsa poftei de mâncare, greaţă, vărsături şi dureri abdominale, simptome care pot fi uşor confundate cu o banală problemă digestivă”, spune dr Tudor Ciuhodaru.

Medicul atrage atenţia că prevenţia începe cu gesturi simple, învăţate încă din copilărie: spălatul corect şi frecvent al mâinilor, consumul de apă sigură şi respectarea regulilor de igienă în şcoli şi acasă. „Virusul poate supravieţui în apă contaminată luni de zile, dar este distrus prin fierbere”, spune dr Ciuhodaru.

Hepatita A este, în general, o boală cu evoluţie autolimitată, însă răspândirea sa într-o comunitate de copii poate genera rapid alte cazuri. Copiii cu vârste între 1 şi 14 ani se numără printre grupele în care sunt raportate cele mai multe îmbolnăviri, iar formele severe sunt întâlnite mai ales la adulţi.

Focarul de la Lungani readuce astfel în discuţie nu doar necesitatea măsurilor imediate de igienă şi supraveghere medicală, ci şi rolul educaţiei pentru sănătate. „Deşi regulile care pot părea banale: cum şi când ne spălăm pe mâini, cum evităm apa sau alimentele contaminate şi cum recunoaştem primele semne ale unei boli contagioase, devin esenţiale abia atunci când într-o şcoală apar primele cazuri”, a spus dr. Ciuhodaru. Laura RADU