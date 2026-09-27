Primăria bagă peste 8,7 milioane de lei în 8 locuri de joacă

Primăria Iași pregătește o investiție de peste 8,7 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea a opt spații de joacă din oraș. Echipamentele degradate ar urma să fie înlocuite, terenurile refăcute, iar locurile de joacă transformate în spații tematice, moderne și mai sigure pentru copii.

Proiectul de hotărâre care urmează să fie analizat de Consiliul Local vizează opt amplasamente: Șoseaua Nicolina nr. 15, bloc K1; Șoseaua Moara de Foc nr. 15; Șoseaua Națională nr. 180A; Bd. Tudor Vladimirescu nr. 6A; strada Minervei; Grădinița PP 24 de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 12; Grădinița PN 2 de pe strada Ion Creangă nr. 131 și Creșa nr. 9 „Voiniceii”, de pe strada Mușatini nr. 33.

Valoarea totală rezultată din devizele generale este de aproximativ 8,75 milioane de lei cu TVA, iar lucrările de construcții-montaj reprezintă aproximativ 3,78 milioane de lei.

Cea mai scumpă intervenție este pregătită pentru Șoseaua Moara de Foc nr. 15, cu o valoare de 2,22 milioane de lei. Urmează spațiul de pe Bd. Tudor Vladimirescu nr. 6A, pentru care este estimat un cost de 1,41 milioane de lei, și cel de la Grădinița PN 2, cu peste 1,24 milioane de lei.

La polul opus, cea mai mică valoare este estimată pentru spațiul de joacă de pe Șoseaua Națională nr. 180A: 380.650 de lei.

Echipamente noi și suprafețe antitraumă

Documentația prevede demontarea echipamentelor existente neconforme, pregătirea terenurilor și montarea unor echipamente noi, certificate și conforme cu standardele în vigoare.

Vor fi amenajate suprafețe antitraumă, zone pe categorii de vârstă, elemente de mobilier urban și amenajări peisagistice. Proiectul include și lucrări de reabilitare a împrejmuirilor.

Primăria susține că intervențiile sunt necesare deoarece unele dintre spațiile vizate au echipamente aflate într-o stare avansată de degradare și un nivel insuficient de dotare.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de două luni pentru fiecare amplasament.

Proiectul a primit deja aviz favorabil în Comisia Tehnico-Economică a municipalității, iar documentația urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local.

Dacă proiectul va fi aprobat și implementat, opt locuri de joacă din Iași vor trece printr-o transformare completă, cu echipamente noi, suprafețe mai sigure și amenajări adaptate copiilor. Carmen DEACONU