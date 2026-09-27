Pregătiri pentru Rezidențiat

Peste 10.000 de absolvenţi de medicină, medicină dentară şi farmacie sunt aşteptaţi să intre în cursa pentru un loc în rezidenţiat. Examenul naţional din acest an va avea loc pe 15 noiembrie. Iaşul este unul dintre cele şase centre universitare în care se va desfăşura concursul. Înscrierile încep pe 7 octombrie şi se încheie pe 20 octombrie.

În ultimii ani, competiţia pentru intrarea în rezidenţiat s-a menţinut la un nivel ridicat. La nivel naţional, 10.575 de candidaţi s-au înscris la examenul din anul 2024, iar în 2025 numărul acestora a fost de 10.147.

La ediţia de anul trecut, din cei 1.681 de candidaţi care au susţinut examenul la Iaşi, 1.099 au fost la Medicină, 357 la Medicină Dentară şi 225 la Farmacie. În 2024, la Iaşi au fost 999 candidaţi la Medicină, 490 la Medicină Dentară şi 325 la Farmacie.

Cele mai multe locuri disponibile au fost la Medicina de familie, Medicina internă şi Cardiologie.

Numărul mare de locuri scoase la concurs pentru unele specialităţi nu înseamnă şi o concurenţă mai mică, deoarece alegerea depinde de punctajele şi de preferinţele candidaţilor în momentul repartizării.

Cele mai disputate specialităţi sunt, de regulă, cele pentru care candidaţii cu punctaje mari optează primii. În ultimii ani printre opţiunile foarte căutate s-au aflat specialităţi precum dermatologia, cardiologia, radiologia-imagistică medicală, oftalmologia, chirurgia plastică, endocrinologia şi gastroenterologia.

Pentru anul 2026, Ministerul Sănătăţii a stabilit ca examenul să se desfăşoare pe 15 noiembrie, simultan în cele şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Concursul este organizat pentru domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, atât pe locuri, cât şi pe posturi.

Înscrierile vor începe pe 7 octombrie, iar candidaţii îşi vor putea depune dosarele până pe 20 octombrie, la sediile direcţiilor de sănătate publică, în condiţiile stabilite de metodologia de concurs.

Cel mai probabil, examenul de admitere la Rezidenţiat va păstra formatul din anul precedent şi va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare. Candidaţii vor avea la dispoziţie patru ore, iar subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici şi bibliografii unice la nivel naţional.

Ministerul Sănătăţii a început deja consultările cu reprezentanţii celor şase universităţi de medicină şi farmacie pentru pregătirea organizării unitare a concursului. Toate informaţiile privind metodologia, înscrierea, tematica şi bibliografia vor fi publicate de Ministerul Sănătăţii pe platforma oficială a concursului. Laura RADU