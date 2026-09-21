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Pagina principală Moldova Biserica de lemn din Dobrovăț are nevoie urgentă de ajutor

Biserica de lemn din Dobrovăț are nevoie urgentă de ajutor

Biserica de lemn din Dobrovăț are nevoie urgentă de ajutor

* monumentul istoric „Sfântul Pantelimon” din Dobrovăț a ajuns oficial în atenția Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cauza stării de degradare * documentația vorbește explicit despre „necesitatea intervenției urgente” * cazul va fi analizat pe 24 septembrie

O biserică de lemn ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Dobrovăț a ajuns într-o situație care necesită intervenții urgente. Direcția Județeană pentru Cultură Iași a înscris cazul Bisericii „Sfântul Pantelimon” pe agenda Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, documentul oficial vorbind direct despre „starea de degradare”. Dosarul ar urma să fie discutat joi, 24 septembrie.

O biserică veche de peste două secole

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice programată inițial pe 17 septembrie nu a putut analiza toate documentațiile înscrise pe ordinea de zi. Direcția Județeană pentru Cultură Iași a anunțat că partea a doua va avea loc joi, 24 septembrie

Biserica „Sfântul Pantelimon” figurează oficial în Lista Monumentelor Istorice. Fișa Direcției pentru Cultură o datează în 1797, în timp ce istoricul publicat de Primăria Dobrovăț indică anul 1789. Cert este că monumentul aparține sfârșitului secolului al XVIII-lea și are o vechime de peste două secole.

Istoria lăcașului arată numeroase intervenții de-a lungul timpului. Primele reparații cunoscute au avut loc în 1860. În 1926 a fost înlocuit acoperișul de draniță cu tablă, iar în anul următor a fost închis pridvorul. Între 1948 și 1956 au avut loc lucrări importante, inclusiv subzidirea și adâncirea temeliei, refacerea bolții și lucrări la pereți și pardoseală. Acoperișul a fost refăcut din nou în 1975, iar la începutul anilor 2000 a fost subzidită partea de nord a temeliei.

Tocmai acest istoric face actuala semnalare cu atât mai importantă: monumentul a mai avut nevoie, în timp, de intervenții asupra fundației și structurii, iar acum situația s-a agravat.

Dan DIMA

 

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