* monumentul istoric „Sfântul Pantelimon” din Dobrovăț a ajuns oficial în atenția Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cauza stării de degradare * documentația vorbește explicit despre „necesitatea intervenției urgente” * cazul va fi analizat pe 24 septembrie

O biserică de lemn ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Dobrovăț a ajuns într-o situație care necesită intervenții urgente. Direcția Județeană pentru Cultură Iași a înscris cazul Bisericii „Sfântul Pantelimon” pe agenda Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, documentul oficial vorbind direct despre „starea de degradare”. Dosarul ar urma să fie discutat joi, 24 septembrie.

O biserică veche de peste două secole

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice programată inițial pe 17 septembrie nu a putut analiza toate documentațiile înscrise pe ordinea de zi. Direcția Județeană pentru Cultură Iași a anunțat că partea a doua va avea loc joi, 24 septembrie

Biserica „Sfântul Pantelimon” figurează oficial în Lista Monumentelor Istorice. Fișa Direcției pentru Cultură o datează în 1797, în timp ce istoricul publicat de Primăria Dobrovăț indică anul 1789. Cert este că monumentul aparține sfârșitului secolului al XVIII-lea și are o vechime de peste două secole.

Istoria lăcașului arată numeroase intervenții de-a lungul timpului. Primele reparații cunoscute au avut loc în 1860. În 1926 a fost înlocuit acoperișul de draniță cu tablă, iar în anul următor a fost închis pridvorul. Între 1948 și 1956 au avut loc lucrări importante, inclusiv subzidirea și adâncirea temeliei, refacerea bolții și lucrări la pereți și pardoseală. Acoperișul a fost refăcut din nou în 1975, iar la începutul anilor 2000 a fost subzidită partea de nord a temeliei.

Tocmai acest istoric face actuala semnalare cu atât mai importantă: monumentul a mai avut nevoie, în timp, de intervenții asupra fundației și structurii, iar acum situația s-a agravat.

Dan DIMA