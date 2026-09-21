Cinci ani la conducerea Filarmonicii, acum vine nota finală! CJ Iași îl evaluează pe Bujor Prelipcean

* după cinci ani de mandat, conducerea Filarmonicii „Moldova” ajunge la momentul bilanțului * urmează raportul de activitate, interviul și nota finală * iar dacă aceasta va fi de minimum 9, legislația îi permite lui Bujor Prelipcean să intre în cursa pentru un nou proiect de management

Moment decisiv pentru Filarmonica „Moldova” Iași. După cinci ani în care s-a aflat la conducerea instituției, managerul Bujor Prelipcean intră în evaluarea finală a mandatului. Consiliul Județean Iași pregătește regulamentul în baza căruia va fi analizată activitatea acestuia, iar rezultatul evaluării poate deschide inclusiv drumul către un nou proiect de management.

Contractul de management al lui Bujor Prelipcean, încheiat la sfârșitul anului 2021, este valabil pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2026. Cum mandatul se apropie de final, legislația obligă autoritatea să verifice în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele asumate, raportat la resursele financiare puse la dispoziția instituției.

Nu este vorba despre o simplă formalitate administrativă

Evaluarea finală are două etape. Mai întâi, comisia va analiza raportul de activitate întocmit de manager pentru întreaga perioadă 2022-2026. Apoi, Bujor Prelipcean va trebui să își susțină raportul în cadrul unui interviu, în fața comisiei de evaluare.

Potrivit legislației, dacă rezultatul evaluării finale este de cel puțin 9, managerul are dreptul să prezinte un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele stabilite de Consiliul Județean Iași. Cu alte cuvinte, nota obținută la evaluarea finală poate deveni o etapă esențială pentru continuarea parcursului managerial la conducerea Filarmonicii „Moldova”.

Pentru evaluare va fi constituită o comisie specială

Regulamentul prevede ca aceasta să fie formată în proporție de o treime din reprezentanți ai autorității și două treimi din specialiști în domeniul de activitate al instituției. Comisia va analiza documentele depuse și prestația managerului în cadrul interviului, urmând să stabilească rezultatul evaluării.

Consiliul Județean Iași este autoritatea care gestionează instituția și are obligația legală de a verifica modul în care au fost realizate angajamentele asumate prin contractul de management. În documentația pregătită pentru plen se precizează că proiectul privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor județeni.

Astfel, după cinci ani de mandat, conducerea Filarmonicii „Moldova” ajunge la momentul bilanțului. Urmează raportul de activitate, interviul și nota finală. Iar dacă aceasta va fi de minimum 9, legislația îi permite lui Bujor Prelipcean să intre în cursa pentru un nou proiect de management. Carmen DEACONU