* pe 23 septembrie, lideri de companii, rectori și șefi de administrații din estul țării se întâlnesc la Iași, la Concordia Hub Est: Forum pentru dezvoltare * pe agendă intră infrastructura, investițiile, lipsa forței de muncă, relația universități–companii și oportunitățile legate de reconstrucția Ucrainei * fiecare dintre cele trei paneluri urmărește să formuleze priorități și măsuri concrete pentru regiune

Estul României își caută o formulă comună de dezvoltare, iar discuția se mută, pe 23 septembrie, la Iași. Companii, universități și reprezentanți ai administrațiilor din mai multe județe vor participa la Concordia Hub Est: Forum pentru dezvoltare, organizat la Hotel Internațional. Miza este stabilirea unor direcții comune pentru investiții, infrastructură, competențe și atragerea capitalului.

Trei priorități pentru mediul de afaceri

Primul panel va reuni reprezentanți ai Amazon, Barrier, Exonia Holding și Aumovio Iași. Întrebarea centrală este ce avantaje competitive are Estul și de ce sunt ele încă insuficient valorificate.

Discuția va merge de la productivitate și investiții până la integrarea firmelor din regiune în lanțurile valorice europene. Obiectivul anunțat este formularea a trei priorități strategice ale mediului de afaceri, care să poată fundamenta o agendă regională de dezvoltare.

Forumul este al doilea eveniment organizat în cadrul Concordia Hub Est, platformă lansată la Iași în ianuarie 2026 pentru companiile din 13 județe, de la Iași, Suceava și Botoșani până la Constanța și Ialomița. Confederația Patronală Concordia afirmă că reprezintă peste 4.200 de companii din 20 de industrii, cu aproximativ 500.000 de salariați și o contribuție de peste 30% din PIB-ul României.

Administrațiile, întrebate ce pot face concret

Al doilea panel mută discuția către sectorul public. Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani, Constantin Toma, primarul Buzăului, Lucian Viziteu, primarul Bacăului, Ionela Breahnă-Pravăț, președintele CJ Bacău, și Luminița Mihailov, director general ADR Sud-Est, sunt anunțați în dezbaterea despre intervențiile publice care pot accelera dezvoltarea.

Pe masă vor fi capacitatea administrațiilor de a pregăti investiții, predictibilitatea deciziilor publice și corelarea proiectelor locale cu programele naționale și europene. Ținta este clară: trei intervenții publice considerate prioritare pentru dezvoltarea regiunii.

Iașul pune universitățile față în față cu angajatorii

Forța de muncă va fi una dintre temele centrale. Rectorul UAIC, Liviu George Maha, și Simona Caraiman, prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, vor discuta cu reprezentanți din recrutare, resurse umane și antreprenoriat despre cum pot fi păstrați tinerii și specialiștii în regiune.

Vor fi analizate parteneriatele universitate–business, apropierea programelor educaționale de cererea companiilor, reconversia profesională, învățarea continuă și flexibilitatea muncii. În program apare și reconstrucția Ucrainei, o temă care poate deschide oportunități pentru Est în infrastructură, logistică și integrarea în fluxurile economice europene.

Concordia Hub Est a fost inaugurat la Iași în ianuarie 2026 ca platformă regională de dialog între companii, administrație și mediul academic. Forumul din 23 septembrie va testa însă pasul următor: dacă această masă comună poate produce și o listă scurtă de proiecte și decizii pe care actorii regiunii să le urmărească împreună.

Dan DIMA