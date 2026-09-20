* „Iașul în Bucate” a ajuns în weekend la a patra ediție din 2026, iar Primăria rezervase cinci intervale pentru organizarea târgului între mai și septembrie * produsele vândute în acest ecosistem sunt deja într-o zonă premium: pastrama ajunge la 125 lei/kg, cozonacul artizanal la 85 lei/kg, iar dulceața de trandafiri trece de 136 lei/kg *

La Iași, „tradiționalul” nu mai este doar patrimoniu culinar. A devenit piață. Târgurile aduc producătorul direct în fața clientului, iar originea locală, rețeta, atestatul și povestea produsului permit poziționarea la prețuri care depășesc frecvent retailul industrial. Întrebarea economică este simplă: cât valorează astăzi gustul Moldovei și cine câștigă din el?

Patru ediții într-un an, cinci perioade aprobate

În weekend, Parcul Expoziției a găzduit a patra ediție din 2026 a „Iașului în Bucate”. Primăria a aprobat cinci intervale pentru târg, în mai, iunie, iulie, august și septembrie. Târgul nu mai poate fi tratat ca eveniment accidental. Prima ediție din acest an a fost anunțată în mai, în august evenimentul era deja prezentat drept ediția a patra, iar în septembrie formula a revenit din nou. Asta înseamnă un canal de vânzare repetitiv, nu doar o sărbătoare gastronomică.

„Tradiționalul” trece de 100 de lei kilogramul

Prețurile arată clar segmentul în care a intrat produsul artizanal. Fabrica de Fum listează pastrama de porc atestată tradițional la 18,50 lei/200–250 g, echivalentul a aproximativ 74–92,5 lei/kg. Ceafa afumată ajunge la 80–100 lei/kg, iar pastrama din piept de curcan la circa 99–124 lei/kg. La Cimpoeșu afișează pastrama de oaie la 8,90 lei/100 g, adică 89 lei/kg, iar Afumătoria Noastră vinde pastrama de berbecuț cu 125 lei/kg.

La dulciuri, diferența este la fel de vizibilă. Dulce de Acasă are cozonacul de 1,4 kg la 119 lei, adică 85 lei/kg, iar o felie de 100 g costă 12 lei. Deliciul Mihaelei vinde 220 g de dulceață de trandafiri cu 30 de lei, echivalentul a 136,36 lei/kg.

La Magazia Morăriței, făinurile bio sunt listate acum între 5 și 9 lei, iar uleiul ecologic de floarea-soarelui la 18 lei.

Povestea aproape dublează prețul

În retailul mare, un cozonac Boromir costă acum între aproximativ 42 și 58 lei/kg, în funcție de sortiment. Cozonacul artizanal ieșean ajunge la 85 lei/kg. La cârnați, un produs Agricola a fost urmărit în această vară la 57 lei/kg.

Comparația nu înseamnă că diferența intră direct în profitul producătorului. Producția mică are costuri mai mari, volume mai mici și multă manoperă. Dar arată ceva esențial: local, artizanal și tradițional sunt și instrumente de poziționare comercială.

„Iașul în Bucate” nu mai este un eveniment punctual. O cercetarea publicată în 2025 în Frontiers in SustainableFood Systems arată că, în șapte ediții desfășurate între iulie 2022 și septembrie 2023, au participat 82 de producători locali. Pentru interviuri au fost selectați 34, unul dintre criterii fiind tocmai frecvența ridicată a participării. În 2024, târgul a avut alte cinci ediții.

Listele de participanți și evenimentele producătorilor locali arată un nucleu de branduri care reapare de-a lungul anilor: Magazia Morăriței, Carmangeria cu Gust, Fabrica de Fum,

Zorian, Deliciul Mihaelei, alături de producători apicoli, de legume sau

alte mici afaceri agroalimentare. A existat, deci, încă de la început un nucleu recurent de expozanți. Tocmai aceste cifre ar arăta cât de mare a devenit, în realitate, economia „gustului Moldovei”. Până atunci, un lucru este vizibil direct în prețuri: Iașul nu mai pune doar tradiția în ceaun. O pune pe etichetă și o vinde premium.

Dan DIMA