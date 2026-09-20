* una dintre vechile platforme industriale ale Iașului revine la licitație * pe 22 septembrie, lichidatorul încearcă să vândă cele peste 1,6 hectare ale fostei fabrici Lactis

Una dintre fabricile care au marcat Iașul industrial poate intra într-o nouă etapă. Lichidatorul OMEGA SPRL scoate la vânzare fosta platformă Lactis, formată din 16.080,39 mp de teren și construcțiile de pe amplasament – clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine și posturi de echipamente electrice. Activul se vinde în bloc, iar prețul de pornire este de 38,4 milioane de lei, fără TVA.

De la 20.000 de litri pe zi la un nume cunoscut în Iași

Povestea fabricii începe înainte ca numele Lactis să apară pe firmă. În 1958 a fost înființată Întreprinderea de Colectare și Industrializare a Laptelui, iar în 1960 a intrat în funcțiune fabrica din Iași, cu o capacitate de circa 20.000 de litri pe zi. În 1970, capacitatea ajunsese la aproximativ 200.000 de litri pe zi. Aici se produceau lapte de consum, produse lactate acide, lapte praf și înghețată, iar ulterior au fost integrate și fabricile de brânzeturi de la Hârlău și Pașcani.

După 1990 a venit schimbarea de regim economic. Prin HG 1353/1990, Lactis SA a fost înființată ca societate pe acțiuni, cu sediul pe bd. Metalurgiei nr. 8, preluând patrimoniul Întreprinderii de Industrializare a Laptelui Iași. Pentru mulți ieșeni, Lactis a rămas însă mai puțin o denumire juridică și mai mult un reper al orașului.

Falimentul a început în 2009. Dosarul este încă deschis

Declinul a venit după anii dificili ai tranziției. Procedura generală de insolvență a fost deschisă în noiembrie 2007. Cum nu a fost propus niciun plan de reorganizare, Tribunalul Iași a dispus, pe 28 aprilie 2009, intrarea Lactis SA în faliment.

La aproape două decenii de la deschiderea dosarului, terenul și clădirile fabricii încă își caută cumpărătorul. Licitația din 22 septembrie nu înseamnă, așadar, doar vânzarea unor hale și a unui teren, ci poate închide definitiv capitolul industrial al amplasamentului de pe Metalurgiei.

Miza reală: cele 1,6 hectare din Metalurgie

Iașul s-a schimbat între timp. Zone asociate cândva aproape exclusiv cu industria au devenit tot mai interesante pentru investiții rezidențiale, comerciale sau mixte. În acest context, valoarea Lactis nu mai stă neapărat în clădirile fostei fabrici, ci în terenul compact de peste 1,6 hectare.

De aici începe întrebarea importantă pentru oraș: cine va cumpăra platforma și ce va construi aici? O eventuală adjudecare poate schimba o bucată importantă din fosta zonă industrială a Iașului și poate confirma transformarea treptată a terenurilor ocupate odinioară de fabrici.

Pe 22 septembrie trebuie aflat dacă la licitație s-a prezentat vreun ofertant, dacă activul a fost adjudecat și, mai ales, cine este cumpărătorul. Abia atunci povestea Lactis va putea trece de la aproape două decenii de insolvență și faliment la următorul capitol din istoria celor 16.000 de metri pătrați de pe Metalurgiei.

Dan DIMA