USV Iași, victorie chinuită cu FC Bacău 2!

* ieșenii rămân în plutonul fruntaș din Liga 3 * pentru USV Iași urmează o etapă intermediară și o nouă deplasare, la Adjud, cu formația de pe locul al doilea

USV Iași a obținut o nouă victorie în Liga a III-a, dar fără să aibă parte de un meci ușor. Formația ieșeană s-a impus în Copou cu 2-1 în fața celor de la FC Bacău 2, într-o partidă contând pentru etapa a IV-a a Seriei 1.

Ieșenii au început bine și au deschis scorul în minutul 10. Ruslan Chelari a trimis mingea în poarta oaspeților și a declanșat sărbătoarea în Copou.

FC Bacău 2 nu a cedat însă și a reușit să restabilească egalitatea înainte de pauză. Oaspeții au primit o lovitură de pedeapsă, iar în minutul 37 au transformat penalty-ul: 1-1.

USV Iași a continuat să caute golul victoriei, iar acesta a venit cu aproximativ 20 de minute înainte de final. Popovici a reușit să înscrie și să-i readucă pe ieșeni în avantaj, scor 2-1.

Rezultatul final a fost același, astfel că USV Iași își trece în cont încă trei puncte și ajunge la 10 puncte după primele patru etape, cu trei victorii și o remiză. Formația ieșeană are un golaveraj de 5-2 și ocupă locul al treilea în Seria 1.

CS USV-CSM Iași 2020: Niga – Alecsandru, Chelari, Asofiei, Voion – Grigorescu – Unghianu (’56 Lambrinoc), Grad (’56 Olaru), Mocanu (’70 Buțerchi), Popovici (’87 Șova) – Marin (căpitan; ’87 Cuculescu). Rezerve neutilizate: Brînză – Pintilei, Tofan, Ciapă.

În fruntea clasamentului se află CSM Vaslui, cu 10 puncte și golaveraj 9-4, în timp ce CSM Adjud ocupă poziția secundă, tot cu 10 puncte.

Pentru USV Iași urmează o etapă intermediară și o nouă deplasare. Ieșenii vor merge la Adjud, pentru confruntarea cu CSM Adjud, una dintre formațiile aflate pepoziția secundă.

După patru etape, USV Iași rămâne astfel neînvinsă și continuă cursa pentru un loc în zona fruntașă a Seriei 1 din Liga a III-a.