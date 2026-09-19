Viorel Oarză, deconectat de la aparate

* medicii ieșeni se pregătesc să preleveze organele lui Viorel Oarză, găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită din Iași

Medicii ieșeni urmează să preleveze organele lui Viorel Oarză, bărbatul găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită aflată la limita dintre comunele Holboca și Golăești. Familia acestuia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe, potrivit avocatului Radu Irimia.

În această dimineață, Viorel Oarză a fost deconectat de la aparate, iar medicii au început investigațiile și analizele necesare înaintea procedurii de prelevare a organelor. Avocatul familiei, Radu Irimia, a confirmat că rudele și-au exprimat acordul în acest sens.

Viorel Oarză, un trecut controversat

Cazul lui Viorel Oarză are în spate un trecut controversat. Ieșeanul a fost campion național la box în perioada 1996-2000. În 2009, acesta a fost condamnat în Italia la opt ani de închisoare cu executare, după ce, potrivit informațiilor prezentate în acest caz, ar fi încercat să îl împuște pe șeful unei grupări mafiote albaneze din Torino.

Ulterior, tot în Italia, Oarză ar fi fost acuzat că a organizat și condus o grupare infracțională românească denumită „Brigada”. După revenirea în România, începând din 2019, numele său a fost asociat unor conflicte cu reprezentanți ai clanurilor Corduneanu, Vandam și Băcăuanu.

În același an, Viorel Oarză a fost condamnat în România la un an și două luni de închisoare pentru deținere ilegală de droguri.

Un detaliu important în acest caz este că, potrivit avocatului Radu Irimia, Viorel Oarză își exprimase anterior acordul pentru donarea organelor. Avocatul familiei a declarat că acesta își dăduse acceptul ca, în eventualitatea unui accident neprevăzut și în condițiile prevăzute de lege, organele sale să poată fi prelevate.

Acum, după ce starea sa medicală a dus la deconectarea de la aparate, medicii efectuează procedurile și evaluările necesare pentru a stabili posibilitatea prelevării.

Viorel Oarză fusese găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită de la limita localităților Holboca și Golăești. Circumstanțele în care s-a produs împușcarea sunt cercetate de anchetatori. Andrei TURCU