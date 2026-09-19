CJ Iași își cumpără sistem electronic de vot de peste 180.000 de lei

Consiliul Județean Iași face un pas spre digitalizarea ședințelor de plen și a lansat licitația pentru achiziționarea unui sistem mobil de vot electronic. Valoarea estimată a contractului este de 180.165,29 de lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 15 octombrie 2026.

Sistemul care urmează să fie cumpărat va permite consilierilor județeni să voteze electronic în timpul ședințelor, iar rezultatele să fie afișate în timp real. Pachetul pus la licitație este unul complex și include 40 de unități portabile de vot, 50 de carduri cu cip și un dispozitiv pentru inscripționarea acestora.

Rezultatele voturilor vor putea fi urmărite pe două ecrane LED/LCD cu diagonala de cel puțin 126 de centimetri, montate pe suporturi mobile. Furnizorul va trebui să asigure și o stație pentru încărcarea simultană a celor 40 de terminale, un laptop dedicat și toate echipamentele necesare pentru conectarea sistemului.

Componenta software este una dintre piesele centrale ale investiției. Aplicația va permite gestionarea ședințelor și a ordinii de zi, configurarea sesiunilor de vot și păstrarea unui jurnal de audit. Interfața va fi în limba română, iar rezultatele vor putea fi exportate în formate PDF și Excel.

CJ Iași nu va selecta oferta exclusiv în funcție de preț. În procedura de atribuire vor conta și calitatea soluției software, care va fi demonstrată tehnic online, perioada de garanție și timpul de răspuns la eventualele incidente.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 15 octombrie 2026, ora 15:00, în SEAP.

După semnarea contractului, compania desemnată câștigătoare va avea la dispoziție cel mult 60 de zile pentru livrarea, configurarea și punerea în funcțiune a sistemului. În aceeași perioadă, personalul Consiliului Județean Iași va beneficia de cel puțin două sesiuni de instruire.

Practic, ședințele de plen ale administrației județene ar urma să treacă de la procedurile clasice de vot la un sistem electronic care va permite înregistrarea și afișarea rapidă a opțiunilor exprimate, precum și păstrarea unei evidențe informatizate a procesului de vot.

Investiția face parte din demersurile CJ Iași de modernizare și digitalizare a activității administrative, cu obiectivul declarat de a face desfășurarea ședințelor mai eficientă și mai ușor de urmărit. Carmen DEACONU