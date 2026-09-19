* oficialii aerogării Iași vor să transforme Terminalul T2 într-un centru de cross-docking, coletărie și cargo ușor * investiția ar putea deschide o piață nouă pentru economia Moldovei cifrele actuale arată dimensiunea provocării: în 2025, prin aeroport au trecut numai 2,78 tone de marfă

Terminalul T2 al Aeroportului Iași își va schimba complet rolul. Clădirea folosită în trecut pentru pasageri urmează să fie transformată într-un terminal cargo, iar documentația tehnică este în curs de finalizare. Dincolo de investiție, întrebarea economică este însă alta: există suficientă marfă care să ajungă în avioane la Iași?

De la 2,78 tone la o piață cargo adevărată

Datele Autorității Aeronautice Civile Române arată cât de mică este, deocamdată, activitatea de transport aerian de marfă la Iași. În 2025, Aeroportul Internațional Iași a raportat 2,78 tone de marfă. În 2024 au fost 2,45 tone. Chiar și anul 2023, mult mai bun, a însemnat doar 17,71 tone.

Practic, terminalul cargo nu vine să deservească o activitate deja consolidată, ci încearcă să o creeze.

Oficialii au recunoscut că transportul de mărfuri este, în prezent, pra ctic inexistent și că administrația vrea să dezvolte o nouă divizie dedicată acestui sector. Contractul pentru documentația DALI necesară reconfigurării T2 a fost deja semnat.

Achiziția documentației pentru „Reconfigurare Terminal T2” a fost lansată în mai 2026, la o valoare estimată de 103.305,78 lei. În forma prezentată în această toamnă, aeroportul vorbește despre transformarea clădirii într-un terminal pentru cross-docking, coletărie și cargo ușor, iar lucrările sunt programate pentru 2027.

Cine ar putea pune marfă în avioanele de la Iași

Potențial există, dar trebuie transformat în contracte. Județul Iași a exportat în 2025 mărfuri de aproximativ 1,077 miliarde de euro. Peste 440 milioane de euro au provenit din categoria mașinilor și echipamentelor mecanice, aproape 92 milioane de euro din produse farmaceutice, circa 79 milioane din aparatură și echipamente electrice, iar automobilele, tractoarele și alte vehicule au însumat exporturi de peste 73 milioane de euro.

Printre marii exportatori ai Iașului apar PHINIA Delphi România, Antibiotice, Mennekes Electric, IG Watteeuw România sau BMT Aerospace RomâniaÎn septembrie 2025, conducerea aeroportului anunța discuții cu mai mulți operatori cargo și existența unui acord cu flydubai, sperând ca primele operațiuni să înceapă până la sfârșitul acelui an. În iunie 2026, însă, oficialii descriau activitatea cargo drept inexistentă.

Succesul investiției nu va putea fi măsurat prin faptul că T2 a fost renovat și i s-a schimbat destinația. Va depinde de câte companii își vor muta efectiv marfa de pe camion pe avion, ce operator aerian va asigura conexiunile și ce volum anual va putea garanta aeroportul.

Programul de investiții al Aeroportului Iași depășește 66 milioane de lei în 2026, iar terminalul cargo este doar una dintre componente. Pentru T2, însă, adevărata investiție începe după terminarea construcției: crearea unei piețe care, statistic, aproape că nu există astăzi.

Dan DIMA