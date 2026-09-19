Ieșenii își pot testa memoria gratuit. Specialiștii de la Socola vin în patru zone din oraș

Un test simplu poate ridica întrebări importante despre sănătatea cognitivă. Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași organizează, în acest weekend, cea de-a treia ediție a Campaniei de testare a memoriei, o acțiune adresată persoanelor de toate vârstele. Specialiștii vor ieși din cabinet și vor fi prezenți direct în mai multe zone aglomerate ale orașului, unde ieșenii își vor putea evalua memoria și vor putea discuta cu medici și psihologi.

Campania se desfășoară sâmbătă și duminică, în intervalul 12:00–19:00, în patru locații din municipiul Iași: Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, Esplanada Oancea din Tătărași, Parcul Copou și Parcul Voievozilor din Alexandru cel Bun.

Participanții vor putea face o evaluare a memoriei, iar în funcție de rezultat vor primi consiliere privind prevenirea și gestionarea tulburărilor de memorie. Specialiștii vor oferi inclusiv informații persoanelor care au în îngrijire membri ai familiei cu tulburări neurocognitive.

Evaluările vor fi realizate de echipe formate din medici psihiatri și psihologi din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola”. Instrumentul utilizat este MMSE (Mini-Mental State Examination), unul dintre cele mai cunoscute teste folosite în evaluarea funcțiilor cognitive la adulți. Testul a fost publicat pentru prima dată în 1975 și este utilizat pe scară largă pentru identificarea unor posibile deficite cognitive.

„Problemele de memorie nu ar trebui automat puse pe seama vârstei”

Reprezentanții institutului atrag atenția că problemele de memorie nu ar trebui automat puse pe seama vârstei. Identificarea unor factori de risc sau a unor modificări cognitive poate reprezenta un prim pas către o evaluare medicală și, dacă este necesar, către monitorizare și intervenție de specialitate.

„Prin această campanie ne dorim să aducem prevenția mai aproape de oameni și să încurajăm evaluarea timpurie a problemelor de memorie, indiferent de vârstă”, a declarat managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, dr. Cristina-Elena Dobre.

Medicii spun că edițiile precedente au arătat existența unui interes real pentru astfel de evaluări. În unele cazuri, rezultatele obținute au indicat necesitatea unor investigații medicale suplimentare, motiv pentru care specialiștii recomandă ca eventualele modificări persistente ale memoriei să nu fie ignorate.

Campania are loc în contextul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer, marcată în fiecare an pe 21 septembrie. Acțiunea urmărește să crească gradul de conștientizare asupra sănătății cognitive și să încurajeze oamenii să ceară ajutor de specialitate atunci când observă schimbări care îi îngrijorează.

În acest an, campania internațională dedicată demenței pune accent pe cercetarea clinică și pe dezvoltarea unor metode mai eficiente de diagnostic și tratament.

Așadar, pentru ieșenii care vor să afle mai multe despre propria sănătate cognitivă, weekendul vine cu o ocazie neobișnuită: medicii și psihologii de la Socola îi așteaptă direct în parcurile și zonele publice ale orașului, între orele 12:00 și 19:00. Nicoleta ZANCU