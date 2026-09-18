Pâine, legume, fructe, mâncare gătită, produse cumpărate și uitate în frigider. Pe 20 septembrie, World Cleanup Day pune în 2026 reflectorul tocmai pe risipa alimentară. Pentru Iași există o problemă statistică: știm cu precizie cât gunoi colectează orașul, dar nu și câtă mâncare se află în el. Datele Salubris arată peste 106.000 de tone de deșeuri municipale într-un an, iar un calcul orientativ pornind de la media mondială UNEP duce risipa alimentară a gospodăriilor ieșene la zeci de tone pe zi.

Iașul produce aproape 291 de tone de deșeuri pe zi

Raportul oficial al Sialubris pentru 2025 oferă cifra de la care poate începe discuția: 106.121,2 tone de deșeuri municipale au fost colectate într-un singur an în Iași. În medie, sunt aproximativ 291 de tone în fiecare zi.

Aici intră însă mai multe categorii de deșeuri. În 2025, Salubris a raportat 13.632,2 tone de deșeuri reciclabile municipale colectate separat, iar determinările de compoziție au indicat că hârtia, metalul, plasticul și sticla reprezentau 14,97% din totalul deșeului municipal colectat.

World Cleanup Day 2026 începe din farfurie

Tema aleasă de ONU pentru World Cleanup Day din 20 septembrie 2026 este „From Clean Plates to Clean Cities”. Anul acesta, campania globală se concentrează explicit asupra risipei alimentare. ONU arată că, în 2022, la nivelul gospodăriilor, comerțului și serviciilor alimentare au fost irosite aproximativ 1,05 miliarde de tone de hrană, echivalentul a aproape 19% din alimentele disponibile consumatorilor. În fiecare zi, la nivel mondial, este risipită hrană echivalentă cu peste un miliard de mese.

Pentru Iași, tema ajunge într-un punct foarte concret. Orașul știe câte tone de deșeuri municipale strânge și știe câte reciclabile separă. Nu știm însă, din datele publice Salubris, câte tone de hrană aruncă efectiv ieșenii.

Aceasta este, de fapt, cifra care lipsește din radiografia gunoiului local: cantitatea de biodeșeuri alimentare provenită separat din gospodării, piețe, restaurante și magazine, cât din ea este recuperată sau compostată și cât rămâne în deșeul rezidual.

Pe 20 septembrie, World Cleanup Day nu mai înseamnă doar PET-uri ridicate din parcuri sau pungi strânse de pe malurile râurilor. Pentru Iași, întrebarea începe mult mai aproape de casă: cât din ceea ce cumpărăm pentru a mânca sfârșește, de fapt, la gunoi? Dan DIMA