* femeile salariate din Iași au câștigat în medie cu 339 de lei net mai puțin decât bărbații, potrivit ultimei statistici anuale disponibile pe sexe * diferența înseamnă circa 65 de euro lunar și 4.068 de lei într-un an * în iunie 2026, salariul mediu net din județ a ajuns la 5.497 de lei, iar numărul salariaților a coborât sub pragul de 200.000

La Iași, diferența dintre veniturile femeilor și cele ale bărbaților se măsoară în sute de lei. Ultima statistică anuală disponibilă cu defalcare pe sexe arată un salariu mediu net de 4.929 de lei pentru femei și 5.268 de lei pentru bărbați. Diferența este de 339 de lei pe lună, adică 6,4%. Într-un an, ecartul ajunge la 4.068 de lei, echivalentul a aproximativ 770 de euro.

Pe 18 septembrie este marcată Ziua Internațională a Egalității Salariale. Pentru Iași, cele mai noi date din 2026 arată între timp o piață a muncii în care salariile au mai crescut, dar numărul angajaților a scăzut.

Salariul mediu din Iași: 5.497 de lei în 2026

În iunie 2026, câștigul salarial mediu net din județul Iași a fost de 5.497 de lei, față de 5.335 de lei în iunie 2025. Creșterea nominală este de numai 162 de lei într-un an.

În aceeași lună, media națională era de 5.734 de lei net, ceea ce înseamnă că Iașul se afla cu 237 de lei sub nivelul țării.

Mai important: la sfârșitul lunii iunie 2026, județul avea 198.929 de salariați. Cu un an înainte erau 201.836. În numai 12 luni, Iașul a pierdut 2.907 salariați. Cu toate acestea, județul rămânea pe locul al cincilea în România după numărul angajaților, după București, Cluj, Timiș și Ilfov.

339 de lei diferență între femei și bărbați

Cea mai recentă defalcare anuală publicată pe sexe rămâne cea pentru 2024. Atunci, salariul mediu net din județ era de 5.098 de lei, însă media ascundea o diferență clară: 5.268 de lei la bărbați și 4.929 de lei la femei.

Femeile încasau astfel, în medie, 93,6 lei la fiecare 100 de lei încasați de bărbați. La nivel național, diferența era ceva mai mică: salariul net mediu al femeilor era de 4.815 lei, față de 5.090 de lei pentru bărbați, un ecart de 275 de lei sau 5,4%.

Diferențele creșteau puternic în anumite domenii. La nivel național, bărbații câștigau cu 39,4% mai mult în intermedieri financiare și asigurări, cu 21,2% în industria prelucrătoare, cu 17,2% în informații și comunicații și cu 13,8% în comerț.

9.696 de șomeri. 4.549 sunt femei

Cele mai proaspete cifre AJOFM completează imaginea pieței muncii. La sfârșitul lunii iulie 2026, în județ erau înregistrați 9.696 de șomeri, dintre care 4.549 de femei și 5.147 de bărbați. Rata șomajului ajunsese la 3,47%, față de 3,39% în iunie.

Din cei 9.696 de șomeri, numai 1.393 primeau indemnizație, iar 8.303 beneficiau doar de servicii de ocupare. 8.057 proveneau din mediul rural și numai 1.639 din mediul urban.

În primele șapte luni din 2026, prin serviciile AJOFM Iași au fost încheiate 3.784 de contracte individuale de muncă, iar la începutul lunii septembrie agenția raporta 1.219 locuri de muncă vacante.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, corespunzător unui venit net de aproximativ 2.699 de lei. Diferența medie de 339 de lei dintre salariile femeilor și bărbaților din Iași reprezintă astfel mai mult de o zecime dintr-un salariu minim net.

Dan DIMA