Curtea de Apel Iași ia în calcul sesizarea Curții de Justiție a UE, în cazul unei licitații

O licitație de 161,56 milioane de lei pentru rețele de apă și canalizare a ajuns într-un punct spectaculos al disputei juridice: Curtea de Apel Iași ia în calcul sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a afla dacă o firmă exclusă definitiv dintr-o licitație mai poate ataca oferta unui concurent care a rămas în cursa pentru contract.

Este o situație cu un paradox juridic rar: un constructor este eliminat definitiv din procedură, dar, în același timp, cere instanței să verifice dacă oferta rivalului său este legală. Iar Curtea de Apel se întreabă acum dacă regulile europene îi permit să facă acest lucru.

Licitația a fost lansată în iulie 2023 de Aquavas SA, pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Negrești, Todirești, Rafaila, Dumești, Băcești, Rebricea, Tăcuta și Codăești.

Contractul are o valoare estimată de peste 161,5 milioane de lei și face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, finanțat prin POIM.

În iulie 2024, Aquavas a desemnat câștigătoare asocierea Atopum Invest – Green Line Construct – Sava Serv Construct – Conrep. Dar au urmat contestațiile, reevaluările și schimbările succesive ale clasamentului.

Oferta Daroconstruct a fost admisibilă, dar necâștigătoare, iar Euskadi s-a clasat pe locul al doilea. Ulterior, în urma reevaluărilor, Daroconstruct a fost exclusă din procedură, iar Euskadi a ajuns ofertant desemnat câștigător, potrivit susținerilor din dosar.

Firma exclusă nu renunță și atacă oferta rivalului

În februarie 2026, Daroconstruct a revenit la CNSC și a cerut nu doar reevaluarea propriei oferte, ci și verificarea ofertei Euskadi.

Argumentul companiei a fost că oferta concurentului ar fi trebuit considerată inacceptabilă sau neconformă și, prin urmare, exclusă.

Numai că CNSC nu a mai ajuns să tranșeze fondul acestor acuzații.

Consiliul a admis excepția lipsei de interes și a respins contestațiile ca lipsite de interes.

Și Euskadi a contestat, la rândul său, documentele procedurii, inclusiv reevaluarea ofertei Daroconstruct și excluderea acesteia.

Astfel, disputa privind conformitatea efectivă a ofertelor a rămas, în această etapă, nerezolvată.

Acum intră în scenă Curtea de Apel

Daroconstruct a atacat decizia CNSC, iar pe 16 septembrie 2026, Curtea de Apel Iași a repus cauza pe rol.

Instanța a stabilit termen pentru 23 septembrie, ora 10.00, dar a făcut și un pas neobișnuit: le-a cerut părților să își exprime punctul de vedere asupra posibilității de a sesiza CJUE.

Întrebarea este simplă în formulare, dar complicată în consecințe:

Poate un ofertant exclus definitiv să mai aibă interesul de a contesta oferta unui concurent rămas în procedură?

În cazul de față, problema este cu atât mai delicată cu cât același operator exclus a obținut admiterea unei căi de atac împotriva ofertei celuilalt concurent, cu consecința reevaluării acesteia.

Curtea de Apel vrea să afle dacă regulile europene privind dreptul la o cale efectivă de atac în achizițiile publice se opun unei asemenea interpretări restrictive a dreptului de contestare.

Dacă problema ajunge la CJUE, răspunsul Curții europene ar putea lămuri ce se întâmplă în astfel de situații: poate un ofertant exclus să urmărească în continuare eliminarea concurentului și, implicit, anularea procedurii?

Deocamdată, CJUE nu a fost sesizată. Curtea de Apel Iași analizează oportunitatea trimiterii întrebării preliminare.

Răspunsul poate veni după termenul din 23 septembrie 2026. Până atunci, licitația de 161,56 milioane de lei rămâne blocată într-o dispută în care o firmă exclusă din cursă încearcă să demonstreze că nici rivalul rămas în cursă nu ar trebui să câștige. Daniel BACIU