* o vizită la Palatul Culturii din Iași poate aduce și un premiu neobișnuit: o gravură realizată de artista Sofia Frankl la Atelierul Dürer din Nürnberg * concursul „DÜRER 555” se desfășoară până pe 30 octombrie

Expoziția dedicată lui Albrecht Dürer, deschisă la Muzeul de Artă din Palatul Culturii, vine și cu un concurs destinat publicului. „DÜRER 555” se desfășoară în perioada 16 septembrie – 30 octombrie 2026, iar premiul este o gravură realizată de Sofia Frankl (n. 1945), la Atelierul Dürer din Nürnberg.

Lucrarea este evaluată la 150 de euro și este oferită de Societatea civilă de avocați „Șerban și Asociații” din București. Câștigătorul va fi stabilit prin tragere la sorți pe 4 noiembrie 2026, la ora 12.00.

Cum te înscrii în concursul „DÜRER 555”

Mecanismul este simplu. Participanții trebuie să cumpere, în perioada concursului, unul sau mai multe suveniruri din Magazinul Palatului Culturii, în valoare totală de minimum 20 de lei, apoi să completeze formularul disponibil la casierie.

Bonurile fiscale aferente înscrierilor trebuie păstrate, deoarece vor fi necesare pentru verificarea și validarea eventualului câștig. Pentru revendicarea premiului, câștigătorul va trebui să poată prezenta documentele solicitate de organizator, conform regulamentului.

Pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în regulament și care au împlinit cel puțin 16 ani la data începerii concursului.

Concursul însoțește expoziția „Albrecht Dürer. 555. Apocalipsa”, găzduită în spațiile Muzeului de Artă din Palatul Culturii și deschisă publicului până pe 30 octombrie 2026.

În centrul expoziției se află celebra serie de xilogravuri dedicate Apocalipsei, una dintre creațiile care au făcut din Albrecht Dürer un reper major al artei grafice europene. Forța imaginilor, densitatea simbolurilor și precizia tehnică au făcut ca lucrările artistului german să rămână recognoscibile și la mai bine de cinci secole de la realizarea lor.

Inițiativa concursului încearcă să lege experiența vizitării unei expoziții de patrimoniu de o formă mai directă de participare a publicului. În locul unei simple treceri prin sălile muzeului, vizitatorul este invitat să continue întâlnirea cu grafica și după ieșirea din expoziție.

Maura ANGHEL