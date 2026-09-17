* peste 2.500 de elevi ieșeni chestionați de CJRAE spun că au nevoie în mare sau foarte mare măsură de ajutor pentru controlul stresului * aproape 2.400 cer sprijin pentru gestionarea emoțiilor * un proiect aflat la Senat ar permite adolescenților de minimum 16 ani să ceară singuri consiliere psihologică, inclusiv în școală * în prezent, pentru consilierea individuală este necesar, de regulă, acordul scris al părintelui *

Mii de elevi din Iași spun că au nevoie de ajutor pentru stres, lipsa încrederii în sine și controlul emoțiilor. În acest context, un proiect aflat în dezbaterea Senatului ar putea schimba una dintre regulile importante ale accesului la psiholog: adolescentul care a împlinit 16 ani ar putea cere singur consiliere psihologică sau psihoterapie, fără acordul părinților.

Peste 2.500 de elevi din Iași cer ajutor pentru stres

Datele locale arată de ce discuția despre accesul adolescenților la psiholog nu este una teoretică. CJRAE Iași a analizat, în cadrul unui proiect, răspunsurile a 7.223 de elevi din județ: 4.033 de gimnaziu, 1.901 de liceu, 735 din ciclul primar și 554 din învățământul profesional.

Când au fost întrebați în ce domenii simt nevoia de consiliere, 2.610 elevi au indicat, în mare sau foarte mare măsură, nevoia de a avea mai multă încredere în ei. 2.573 au spus că au nevoie de sprijin pentru a obține rezultate mai bune la teste și evaluări, iar 2.515 elevi au indicat controlul stresului. Pentru gestionarea emoțiilor, numărul răspunsurilor din categoriile „mare nevoie” și „foarte mare nevoie” ajunge la 2.380. Mai mult, dintre formele de ajutor disponibile, elevii au indicat în primul rând consilierea individuală.

La 16 ani, elevul ar putea intra singur în cabinet

Un proiect legislativ aflat în procedură la Senat, propune ca minorul care a împlinit 16 ani să se poată adresa singur cabinetelor de asistență psihopedagogică din școli pentru consiliere școlară și psihologică. În afara școlii, adolescentul ar putea consimți singur pentru evaluare psihologică clinică, consiliere psihologică și psihoterapie. Proiectul nu este, deocamdată, lege.

Schimbarea ar avea efect direct și în școlile din Iași. Regulile publicate în prezent de CJRAE prevăd că asistența și consilierea psihopedagogică individuală se fac pe baza unui acord scris al părinților sau reprezentanților legali. Există deja o excepție pentru situațiile de criză — intenție de suicid, cazuri grave de violență, bullying sau alte situații severe — când consilierul poate interveni fără acordul prealabil al familiei.

Depresia nu poate fi măsurată la Iași doar din cazurile ajunse la medic

Pentru județul Iași nu există, în sursele publice consultate, o statistică recentă care să spună ce procent dintre adolescenți suferă de depresie. Există însă semnale din mai multe direcții.

O evaluare realizată în 2025 pe 478 de elevi ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, cu instrumente validate pentru stres, anxietate, depresie și stare de bine, a arătat că majoritatea aveau simptome minime sau absente, dar au fost identificate grupuri de elevi cu niveluri mai ridicate de stres, anxietate, oboseală, autocritică și dificultăți de reglare emoțională. Rezultatul este important, dar privește o singură școală și nu poate fi extrapolat la întregul județ.

La nivel național, datele Salvați Copiii pentru 2025 sunt mai severe în cazul copiilor care au ajuns deja la psiholog: organizația arată că peste 60% dintre preadolescenții și adolescenții care au solicitat consiliere prezentau probleme serioase de sănătate mintală, unele cazuri ajungând până la tentative de suicid. Este însă vorba despre copiii care au solicitat ajutor, nu despre 60% dintre adolescenții României.

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