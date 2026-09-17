Doliu în cultura ieșeană. Sculptorul și profesorul Dan Covătaru s-a stins din viață

Născut la 20 ianuarie 1944, la Cernăuți, Dan Covătaru și-a petrecut copilăria la Dorohoi, unde pasiunea pentru desen a apărut încă din clasele primare. A studiat la Liceul nr. 1 din Dorohoi, apoi la Liceul de Arte Plastice „Octav Băncilă” din Iași, între 1960 și 1963.

Drumul său artistic a continuat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, unde a studiat sculptura în perioada 1963-1969, la clasa marelui sculptor Ion Irimescu.

A revenit la Iași și a intrat în învățământ, mai întâi ca profesor, iar din 1973 ca asistent universitar la Catedra de Arhitectură a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”. Din 1981 s-a dedicat Catedrei de Sculptură a Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, unde a parcurs toate treptele academice, până la cea de conferențiar.

Pentru generații întregi de studenți, Covătaru a fost nu doar profesor, ci și mentor. A coordonat disciplina Sculptură, a îndrumat lucrări de gradul I și a făcut parte din comisii de acordare a gradelor didactice și de titularizare.

În paralel, și-a construit o carieră artistică impresionantă. Din 1969 a participat constant la expoziții județene, naționale și internaționale, iar în 1974 a devenit membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici. A fost membru al conducerii UAP Iași și, între 1989 și 1990, președintele filialei ieșene.

A expus la București, Iași, Botoșani, Siret, Nagyatád și Haifa, iar lucrările sale au ajuns în numeroase expoziții colective din țară și din străinătate.

Una dintre operele care au rămas legate de identitatea Iașului este „Mitologie Moldavă”, realizată în 1971 pentru Palatul Administrativ. Lucrarea, executată în marmură, face parte din arhitectura Casei Pătrate și a devenit un reper al spațiului instituțional ieșean.

Destinul acestei opere a cunoscut, de altfel, un moment simbolic în 2026. La 55 de ani de la realizarea „Mitologiei Moldave”, Covătaru a revenit la Palatul Administrativ cu lucrarea „Transcedere”, într-o expoziție care a creat un adevărat arc peste timp între începuturile și etapa târzie a creației sale.

Instituția Prefectului Iași deplânge dispariția artistului și amintește legătura profundă dintre acesta și Palatul Administrativ. „Un artist care a dedicat mare parte din viață creației, binelui și frumosului”, este mesajul transmis de reprezentanții instituției.

Prin dispariția lui Dan Covătaru, Iașul pierde una dintre personalitățile care au legat, timp de mai bine de jumătate de secol, sculptura, universitatea și viața culturală a orașului. Rămân însă operele sale și generațiile de artiști cărora le-a transmis, prin profesor și prin creator, aceeași pasiune pentru artă.