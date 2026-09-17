Societatea Comerciala Antibiotice S.A., CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatea Comerciala Antibiotice S.A., CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. întrunit în ședința din data de 16.09.2026, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 16 din Actul Constitutiv al societății, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 29.10.2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 1000, la sediul societății din municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

2. Aprobarea revizuirii indicatorilor de performanță, din contractele de mandat ale administratorilor societății.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale și a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cărții de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricărui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la data de 27.10.2026, ora 1000.

În conformitate cu art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (231), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 18.09.2026, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu Investitorii – telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor/AGA și arhiva AGA/AGAO 29/30.10.2026).

Până la data de 27.10.2026, ora 1000, împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesara doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, să voteze prin corespondență.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 29.10.2026, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro .

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața).

În conformitate cu prevederile art.198 și art.199 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie (conform prevederilor art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.10.2026, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se reprogramează pentru data de 30.10.2026, ora 1000, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație, Ionuț-Sebastian IAVOR