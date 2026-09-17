Premiile olimpicilor ieșeni, tăiate drastic, la doar câteva luni după ce Consiliul Județean majorase sumele!

CJ Iași pregătește o nouă modificare a regulamentului de premiere, după ce a constatat că banii prevăzuți în buget nu ajung pentru plata cuantumurilor stabilite în noiembrie 2025.

Atunci, pentru performanțele elevilor ieșeni au fost stabilite premii de 1.600 de lei pentru locul I sau medalia de aur, 1.400 de lei pentru locul II și 1.200 de lei pentru locul III, iar profesorii îndrumători urmau să primească 1.200 de lei.

Acum, calculele arată că pentru toate rezultatele eligibile din anul școlar 2025-2026 ar fi nevoie de 49.200 de lei. În bugetul Consiliului Județean Iași sunt însă prevăzuți doar 40.000 de lei.

Diferența: 9.200 de lei

În loc să excludă de la premiere elevii cu rezultate mai mici, CJ Iași propune schimbarea întregii grile. Astfel, locul I și medalia de aur ar urma să fie recompensate cu 1.200 de lei, cu 400 de lei mai puțin decât suma stabilită anul trecut. Pentru locul II, premiul scade la 1.100 de lei, iar pentru locul III la 1.000 de lei.

Mențiunile și premiile speciale ajung la 850 de lei, iar premiul pentru locul I la olimpiadele județene este redus tot la 850 de lei. Profesorii îndrumători ar urma să primească 1.000 de lei, față de 1.200 de lei.

Documentația centralizată de CJ cuprinde 24 de stimulente pentru rezultatele elevilor și 15 stimulente pentru profesorii îndrumători. Cu noua grilă, necesarul total ajunge la 39.950 de lei, adică aproape la limită cu suma disponibilă.

Fără această modificare, aplicarea regulamentului ar fi dus la o situație și mai controversată: banii s-ar fi acordat începând cu cele mai valoroase distincții, ceea ce ar fi putut lăsa fără premii elevi cu locul III, mențiuni sau premii speciale, dar și profesorii care i-au pregătit.

Diminuări după doar câteva luni de la majorarea sumelor

CJ Iași susține că soluția aleasă permite premierea tuturor beneficiarilor eligibili, fără suplimentarea bugetului.

Dar există și o ironie greu de trecut cu vederea: regulile au fost schimbate în noiembrie 2025, iar acum sunt schimbate din nou, deoarece sumele stabilite atunci nu pot fi susținute de bugetul alocat în 2026.

Mai mult, Consiliul Județean propune abrogarea integrală a hotărârii din noiembrie 2025 și introducerea noilor cuantumuri direct în regulamentul inițial din 2019.

Pentru olimpicii ieșeni, performanța rămâne aceeași, medaliile rămân aceleași, însă recompensa financiară se schimbă radical. Aurul care valora 1.600 de lei anul trecut ajunge acum la 1.200 de lei.

Totul pentru ca premiile să încapă într-un buget de 40.000 de lei.

Carmen DEACONU