Război total pe spitalele Iașului! Rogobete îl acuză pe Alexe că a „umflat” cu 147% costurile pentru IRMCV

Scandal uriaș în jurul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară de la Iași! Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, îi răspunde extrem de dur președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, după acuzațiile acestuia privind responsabilitatea miniștrilor PSD pentru blocarea proiectului de pe lista investițiilor PNRR.

Rogobete mută însă atacul direct în curtea administrației județene și susține că problema proiectului ieșean nu a fost o presupusă „tăiere din pix”, ci costul uriaș rezultat din studiul de fezabilitate realizat sub conducerea lui Costel Alexe.

Potrivit fostului ministru, diferența față de un proiect similar de la Târgu Mureș este uriașă. Costul pe metrul pătrat calculat pentru institutul de la Iași ar fi fost cu aproximativ 200% mai mare decât la Târgu Mureș. Rogobete susține că institutul din Târgu Mureș a fost construit și inaugurat, în timp ce Iașul a rămas cu proiectul blocat.

Atac politic fără menajamente

Rogobete afirmă că administrația ieșeană încearcă să găsească vinovați în altă parte, deși cifrele contestate provin chiar din documentația proiectului elaborată de Consiliul Județean. „La Iași avem un studiu de fezabilitate cu un cost de aproape trei ori mai mare pe metrul pătrat”, susține fostul ministru, acuzând conducerea CJ că preferă explicațiile politice în locul justificării costurilor.

Rogobete îl atacă și pe deputatul PNL Alexandru Muraru, căruia îi cere să consulte studiul de fezabilitate înainte de a vorbi despre cine ar fi „tăiat” Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Iași.

Un institut regional de medicină cardiovasculară ar trebui să deservească nu doar județul, ci întreaga regiune a Moldovei, într-un domeniu medical în care presiunea asupra spitalelor și nevoia de infrastructură modernă sunt majore.

Rogobete încearcă să schimbe complet perspectiva

În acest război politic, Rogobete susține că nu Ministerul Sănătății ar fi stabilit prețul considerat prea mare, ci documentația realizată la nivelul administrației județene.

În final, fostul ministru transmite și un mesaj către ieșeni: susține că Iașul are nevoie de institut și că se va găsi o soluție pentru construirea lui, în timp ce Spitalul Regional de Urgență Iași este deja în construcție.

Conflictul rămâne însă deschis. Carmen DEACONU