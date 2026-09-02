* Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a scos la vânzare utilaje industriale, autoturisme, microbuze, autobuze și vagoane * un utilaj evaluat la 17.242 de lei a ajuns la un preț de pornire de 8.621 de lei, după reduceri succesive

ANAF intră în septembrie cu o listă consistentă de bunuri scoase la vânzare în Iași. Printre acestea se află utilaje industriale ajunse la jumătate din valoarea de evaluare, dar și autoturisme, microbuze și autobuze evaluate la zeci sau sute de mii de lei. Pentru unele bunuri, administrația fiscală a ajuns deja la a patra încercare de valorificare.

Utilaj de 17.242 de lei, scos la 8.621 de lei

Una dintre cele mai mari reduceri este aplicată unei mașini automate de șpănuit KURIS-PIONER, aflată în Iași, pe Calea Chișinăului. Utilajul a fost evaluat la 17.242,50 lei, cu TVA, iar prețul de pornire a coborât la 8.621,25 lei. Este a patra procedură, cu o reducere de 50%. ANAF precizează că echipamentul este funcțional. Regulile afișate pentru această procedură permit depunerea unei oferte sub prețul de pornire, dar nu mai mici de 4.310,63 lei, adică 25% din valoarea de evaluare. Bunul urmează să fie adjudecat celui care oferă suma cea mai mare. Perioada de publicitate este 31 august–30 septembrie 2026. Tot pe Calea Chișinăului este scoasă la vânzare și o mașină de cusut cu braț DISON. Valoarea de evaluare este de 7.308,40 lei, iar prețul de pornire a ajuns la 3.654,20 lei, tot după o reducere de 50%.

Autobuze și microbuze de până la 439.565 de lei

Sumele cresc puternic în cazul vehiculelor. Un Mercedes-Benz Sprinter fabricat în 2022, cu 21 de locuri și 275.023 de kilometri, este ofertat la 439.565,17 lei. Vehiculul se află pe strada Tabacului nr. 48 și este prezentat de ANAF ca fiind în stare de funcționare.

La aceeași adresă apare un autobuz Otokar din 2018, cu un preț de pornire de 241.365,96 lei. Un microbuz Mercedes-Benz din 2016 este evaluat la 167.879,03 lei, iar un alt Mercedes, fabricat în 2012 și cu 800.740 de kilometri, este scos la 79.822,49 lei.

ANAF mai vinde un autobuz Setra din 2003 la 39.910,64 lei și un Opel diesel din 2015, cu 112.482 de kilometri, la 44.979,33 lei. Pentru aceste vehicule, documentația arată că bunurile se află în custodia societății debitoare.

La vânzare sunt și vagoane de aproape 200.000 de lei

Lista din Iași nu se oprește la mașini și utilaje. ANAF are în procedură și mai multe vagoane de marfă aflate în stația Socola sau la Cristești-Jijia. Prețurile verificate pornesc de la 62.266,60 lei și ajung la 193.387,04 lei pentru un singur vagon.

Un vagon tip gondolă fabricat în 2018, evaluat inițial la 152.000 de lei, a ajuns la 114.000 de lei, după o reducere de 25%. Un alt vagon gondolă, fabricat în 2008, a fost redus de la 120.000 la 90.000 de lei. Numai nouă dintre bunurile aflate acum în ofertele verificate – două utilaje, un autoturism, cinci autobuze sau microbuze și un alt vehicul însumează peste 1,09 milioane de lei la prețurile de pornire.

Dan DIMA