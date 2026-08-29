Canto, pian, chitară, vioară și pregătire pentru scenă într-o școală care încearcă să combine disciplina muzicală cu un model de predare mai apropiat de elev. Scandinavia Music School din Iași își prezintă o parte dintre tinerii interpreți duminică, 30 august, într-un concert inclus în programul Magic & Ludic.

Pe afiș apar Ana Maria Donose, Ina Cristea, Evelina Barcan, Sara Maria Hațmanu, Sara Oprea, Maria Slincu, Ingrid Hârjoi, Alexandru Mihai Ursache, Daria Cîrimpei, David-Nicolae Bălan, Alice Maria Rotundu, Simona Mastacan, Victoria Ivan, Teodora Ivan, Alexandra Ivan și Cătălin Ivan, alături de Gabriel Bîrjovanu și Mihai Musceleanu.

Concertul este, dincolo de momentul artistic, și o ieșire în fața publicului pentru cursanții școlii, într-o etapă importantă a pregătirii muzicale: experiența reală de scenă.

Cin sunt artiștii de la Școala Scandinavia din Iași

Scandinavia Music School este o instituție privată de educație muzicală, fondată și coordonată artistic de tenorul Gabriel Bîrjovanu.

Oferta educațională cuprinde în prezent șase discipline: canto, pian, chitară, vioară, teorie și solfegiu și muzică psaltică, iar lecțiile sunt organizate individual. Școala are o echipă de 13 profesori, între care artiști consacrați, cadre cu experiență pedagogică și muzicieni din generația tânără.

Cursurile se adresează atât copiilor, cât și adulților. Pentru cei mici, începerea studiului este recomandată, în general, de la 5-6 ani, în funcție de disponibilitatea și nivelul fiecărui copil. Lecțiile individuale au o durată de 50 de minute.

De la canto și pian la muzică psaltică

Unul dintre elementele prin care Scandinavia încearcă să-și diversifice oferta este introducerea muzicii psaltice, cu studiu al notației bizantine, al tehnicii vocale specifice și al repertoriului liturgic. Programul se adresează inclusiv tinerilor care se pregătesc pentru admiterea la Seminarul Teologic sau Facultatea de Teologie.

În zona de canto, școala lucrează atât cu repertoriu clasic și operistic, cât și cu lied, muzică pop sau populară și include pregătire pentru cei care urmăresc admiterea la Conservator.

„Talent românesc + rigoare scandinavă”

Conceptul școlii pornește de la experiența de peste două decenii a fondatorului Gabriel Bîrjovanu în Scandinavia și de la încercarea de a combina școala muzicală românească cu un model pedagogic nordic.

Formula sub care este prezentată filosofia instituției este „Talent românesc + rigoare scandinavă”, cu accent atât pe performanță, cât și pe dezvoltarea încrederii și a relației elevului cu scena.

Această componentă va fi vizibilă și la concertul de duminică: pentru elevi, apariția în fața publicului înseamnă nu doar interpretarea unei piese, ci și gestionarea emoțiilor, prezență scenică și capacitatea de a comunica prin muzică. „Ne-am bucura ca ieșenii, urmăritorii noștri, părinții, copiii, prietenii și iubitorii de muzică să ne fie alături și să ne susțină la acest concert", au spus artiștii. Maura ANGHEL