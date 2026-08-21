Surpriză uriașă în sănătatea ieșeană! Spitalul de Recuperare, peste aproape 400 de unități din România

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași dă peste cap clasamentele naționale! Un studiu privind satisfacția pacienților îl plasează pe primul loc în județ și pe poziția 12 la nivelul întregii țări, într-o competiție în care au fost evaluate aproape 400 de instituții medicale, dintre care 20 din județul Iași.

Unitatea ieșeană a obținut 82 de puncte din 100 și calificativul „Excelent”, la doar două puncte de liderul clasamentului național, care a avut 84. Un rezultat spectaculos pentru un spital care primește anual peste 50.000 de pacienți și care are o capacitate de 530 de paturi.

Clasamentul pune Iașul într-o poziție extrem de interesantă. Dintre cele 20 de unități evaluate din județ, Spitalul de Recuperare a ieșit pe primul loc, devansând alte spitale ieșene într-un clasament construit în jurul percepției și experienței pacienților.

Cel mai puternic scor vine chiar din zona care contează cel mai mult: actul medical. Pacienții au evaluat favorabil modul în care personalul medical își face meseria, explicațiile și recomandările primite, în timp ce clădirea, dotările și curățenia au primit, la rândul lor, aprecieri bune.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât indicatorul folosit nu se bazează pe o singură sursă. „Scorul IM” combină feedbackul transmis de pacienți în cadrul sondajelor Ministerului Sănătății, rezultatele procesului de acreditare realizat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și recenziile publicate de vizitatorii platformei.

Cu alte cuvinte, nu este doar o fotografie făcută dintr-o singură perspectivă, ci o combinație între satisfacția pacienților, evaluarea calității și opiniile publice.

Pentru Iași, rezultatul este o gură de aer într-un sistem medical care este adesea asociat cu aglomerația, lipsurile și presiunea uriașă asupra spitalelor. Recuperarea demonstrează că o unitate medicală poate ajunge aproape de vârful clasamentului național atunci când investițiile, dotările și resursa umană merg în aceeași direcție.

Spitalul este considerat o unitate de referință pentru întreaga Moldovă, deservind o populație regională de peste 4 milioane de oameni și oferind servicii complexe, multidisciplinare.

Cifrele sunt impresionante, dar adevărata miză rămâne experiența pacientului. Iar aici, studiul transmite un mesaj extrem de puternic: Spitalul de Recuperare nu este doar unul dintre spitalele importante din Iași, ci unul dintre puținele din țară care au ajuns atât de aproape de vârful clasamentului național.

Performanța ridică însă și o obligație pe măsură. Un scor de 82 din 100 și locul 12 nu pot fi privite doar ca o medalie, ci și ca un punct de referință. Dacă Iașul are un spital atât de aproape de podiumul național, următoarea provocare este ca investițiile și standardele care au produs acest rezultat să fie menținute și extinse.

Deocamdată, verdictul este clar: într-un județ cu 20 de unități medicale evaluate și într-o țară cu aproape 400 de spitale și instituții analizate, Spitalul de Recuperare din Iași este campionul județului și unul dintre performerii României. Carmen DEACONU