Schimbări majore în trafic: stațiile de tramvai de la Gară și Piața Nicolina vor fi mutate

Primăria Iași pregătește o serie de modificări importante în infrastructura de transport public și rutier, cu scopul declarat de a fluidiza circulația în unele dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Stațiile de tramvai de la Gară și Piața Nicolina vor fi relocate, iar în zona Bucșinescu este pregătită o nouă reconfigurare a traficului.

La Gară, stația de tramvai existentă va fi desființată și mutată spre strada Bacinschi, pe Străpungerea Silvestru. Municipalitatea susține că modificarea este necesară pentru eliminarea blocajelor provocate de vehiculele de marfă și de amplasarea actuală a trecerii pentru pietoni.

O schimbare importantă este pregătită și în Piața Nicolina. Peronul de tramvai dinspre piață urmează să fie mutat cu aproximativ 100 de metri în direcția Pasajului Nicolina, iar trecerea de pietoni va fi reconfigurată parțial. Potrivit planului anunțat de municipalitate, lucrările pentru cele două stații sunt estimate pentru primăvara anului 2027.

O altă intervenție este pregătită în intersecția Bucșinescu

În zona Bucșinescu, proiectul de reamenajare ar urma să fie realizat în cursul acestui an. Municipalitatea propune amenajarea a două benzi separate pe strada Elena Doamna, reconfigurarea accesului către strada Nicoriță și construirea unui nou peron de tramvai pe direcția Târgu Cucu.

Pentru această intervenție este estimată o investiție de 2,1 milioane de lei, iar durata anunțată pentru șantier este de aproximativ 30 de zile.

Modificările vin într-un context în care zonele Gară, Nicolina și Bucșinescu reprezintă puncte importante de tranzit pentru transportul public și pentru traficul rutier din municipiu. Relocarea peroanelor și reorganizarea circulației ar trebui să reducă punctele de conflict dintre tramvaie, autoturisme și pietoni și să permită o circulație mai fluentă.

Deocamdată, pentru că sunt intervenții în puncte cu trafic intens, perioada de execuție va însemna, inevitabil, și o serie de schimbări temporare în modul în care se circulă prin aceste zone. Daniel BACIU